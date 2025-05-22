Мэр Белгорода вернулся из «Барса»

Глава Белгорода Валентин Демидов завершил службу в добровольческом отряде «Барс-Белгород» и вернулся к своим обязанностям. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. На внеочередной сессии городского совета депутаты решили продлить его контракт с 22 мая 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава администрации Белгорода Валентин Демидов

Фото: пресс-служба мэрии Глава администрации Белгорода Валентин Демидов

Фото: пресс-служба мэрии

Валентин Демидов поблагодарил командиров, инструкторов и сослуживцев за ценный опыт. По его словам, служба помогла ему наладить эффективное взаимодействие с защитниками и оперативно решать возникающие вопросы.

Мэр Белгорода вступил в добровольческий отряд чуть больше месяца назад — 18 апреля.

В конце апреля губернатор Вячеслав Гладков объяснил, зачем белгородские чиновники идут служить в «Барс». Он считает, что это необходимо для понимания ситуации на приграничных территориях.

Анна Швечикова