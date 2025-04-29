Вячеслав Гладков объяснил, зачем белгородские чиновники идут в «Барс»

В ходе прямого эфира вечером 29 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, почему местные чиновники вступают в подразделение «Барс-Белгород». По его словам, это необходимо для понимания ситуации на приграничных территориях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Я немножко не согласен, что есть насилие с моей стороны в отношении муниципальных и государственных служащих. Мне кажется, это абсолютно необходимо в наших условиях. Пока ты не наденешь на себя форму, не возьмешь автомат, пока ты не почувствуешь плечо товарища, который защищает тебя от врага — ты не поймешь, что происходит»,— считает белгородский губернатор.

По его мнению, без подготовки трудно правильно ориентироваться в текущей обстановке, что может послужить «спасением тысячи жизней». В «Барсе» служат в первую очередь главы муниципальных образований, которые не являются приграничными. Господин Гладков поблагодарил коллег, отметив, что многие из них принимают присягу и ранее в армии, «оказывается, не служили».

На прошлой неделе из «Барса» вернулся глава Новооскольского округа Белгородской области Андрей Миськов. 18 апреля вступил в ряды добровольнического отряда мэр Белгорода Валентин Демидов.

О том, зачем чиновники массово становятся бойцами добровольческих отрядов — в публикации «Ъ-Черноземье» «Жизнь — это "Барс"»

Анна Швечикова