Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «великолепными» переговоры России и Украины в Стамбуле. С таким заявлением турецкий лидер выступил Анкаре после заседания кабинета министров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

«Сегодня, как вы знаете, российская и украинская делегации собрались в Стамбуле под председательством главы нашего МИДа Хакана Фидана. И это была действительно великолепная встреча»,— сказал турецкий лидер (цитата по ТАСС).

Второй раунд прямых переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле 2 июня и продлился менее полутора часов. Переговоры открыл глава МИД Турции Хакан Фидан. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что российская делегация вручила украинской меморандум с предложениями по прекращению огня и достижению долгосрочного мира. Президент Украины после встречи заявил, что Россия и Украина занимаются подготовкой нового обмена пленными. Министр обороны Украины сообщил, что стороны договорились обменяться телами погибших в формате «6000 на 6000». Украинская сторона предложила провести третий раунд переговоров в конце июня.

Первые за три года прямые переговоры РФ и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились подготовить проекты меморандума с условиями урегулирования конфликта, а затем продолжить диалог. Кроме того, на переговорах была достигнута договоренность о крупнейшем с начала конфликта обмене пленными в формате «1000 на 1000». Обмен военнопленными и мирными гражданами между Россией и Украиной продолжался три дня — с 23 по 25 мая.

О переговорах России и Украины — в материале «Ъ» «Украинское урегулирование проходит Босфор».

Анастасия Домбицкая