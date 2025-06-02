Emirates готова отменить полеты в Россию после усиления атак украинских БПЛА

Эмиратская авиакомпания Emirates готова отказаться от полетов в Россию из-за расширения географии атак украинских беспилотников в выходные. Об этом в интервью Bloomberg сказал президент Emirates Тим Кларк. По его словам, пока что авиакомпания не собирается сокращать число рейсов в Россию, однако будет пристально следить за ситуацией.

«Последние события были несколько более тревожными. Если ситуация станет чуть более острой, если можно так выразиться, мы будем пересматривать все это,— заявил господин Кларк.— Если будут хоть какие-то признаки опасности, мы уйдем».

Emirates — одна из зарубежных авиакомпаний, сохраняющих рейсы в Россию после начала военного конфликта в 2022 году. Среди других авиакомпаний, продолжающих полеты в Россию,— турецкая Pegasus. Ее гендиректор Гулиз Озтурк сообщила Bloomberg, что авиакомпания отслеживает ситуацию «ежедневно, даже ежечасно». «Пока мы будем видеть, что летать безопасно и что с точки зрения эксплуатации все в порядке, мы будем продолжать»,— заявила она.

Подробнее об атаках беспилотниками по России — в материале «Ъ» «Налетные выходные».

Яна Рождественская