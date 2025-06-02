«Атака выводит возможности беспилотных боевых действий на новый уровень»

Иностранная пресса отреагировала на атаку украинских беспилотников, которой накануне подверглись российские аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Американские, европейские и азиатские обозреватели пытаются оценить влияние этих событий на ход конфликта и перспективы российско-украинских переговоров.

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Фото: Efrem Lukatsky / AP Украинский оператор дронов

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украина совершила дерзкую атаку на аэродромы в глубине российской территории

Удары были нанесены на фоне заявлений Владимира Зеленского об отправке делегации в Турцию для мирных переговоров. Украинские переговорщики представят проект мирного предложения своим российским коллегам в понедельник. В нем излагается то, что Киев видит как жизнеспособный путь к окончанию конфликта. Предложение, с которым Financial Times ознакомилась в воскресенье, призывает к полному и безоговорочному прекращению огня в небе, на суше и на море — под наблюдением США — с последующим освобождением всех заключенных и соглашением о встрече Зеленского с Путиным.

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Это был один из самых масштабных рейдов в истории современных войн, учитывая, что миссия была спланирована на 18 месяцев вперед. Она отличалась от тех атак, которые Украина совершала до сих пор, когда более крупные беспилотники в основном атаковали ночью районы, прилегающие к границе России с Украиной. Теперь все изменилось: на этот раз небольшие беспилотники были использованы днем и вдали от линии фронта, в глубине российской территории. Тот факт, что Украина смогла уничтожить такое большое количество российских самолетов в глубине территории России, демонстрирует эффективность подобных программ нанесения ударов на большую глубину и выводит возможности беспилотных боевых действий на новый уровень.

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Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Украина не уведомила заранее администрацию Трампа о своих ударах беспилотников по российским авиабазам. Министерство обороны России назвало операцию террористической атакой.

Потеря десятков самолетов дальнего действия, жизненно важных для ядерных сил России и ее атак на Украину, нанесет серьезный ущерб российской военной мощи.

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Министр обороны Пит Хегсет, который не общался с украинскими официальными лицами сразу после операции, в конечном итоге получил полную информацию, по словам высокопоставленного военного чиновника. Чиновники заявили, что атака была очень сложной и что Пентагон не уверен, были ли квадрокоптеры, которые были предварительно размещены в России в кабинах, а затем загружены в грузовики, пилотируемыми или автономными.

Подготовили Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик