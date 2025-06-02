«Атака выводит возможности беспилотных боевых действий на новый уровень»
Реакция мировых СМИ на удары украинских БПЛА по российским аэродромам
Иностранная пресса отреагировала на атаку украинских беспилотников, которой накануне подверглись российские аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Американские, европейские и азиатские обозреватели пытаются оценить влияние этих событий на ход конфликта и перспективы российско-украинских переговоров.
Украинский оператор дронов
Фото: Efrem Lukatsky / AP
Financial Times (Лондон, Великобритания)
Украина совершила дерзкую атаку на аэродромы в глубине российской территории
Удары были нанесены на фоне заявлений Владимира Зеленского об отправке делегации в Турцию для мирных переговоров. Украинские переговорщики представят проект мирного предложения своим российским коллегам в понедельник. В нем излагается то, что Киев видит как жизнеспособный путь к окончанию конфликта. Предложение, с которым Financial Times ознакомилась в воскресенье, призывает к полному и безоговорочному прекращению огня в небе, на суше и на море — под наблюдением США — с последующим освобождением всех заключенных и соглашением о встрече Зеленского с Путиным.
The Indian Express (Мумбай, Индия)
«Троянский конь» для России и почему украинская операция «Паутина» меняет представление о войне беспилотников
Это был один из самых масштабных рейдов в истории современных войн, учитывая, что миссия была спланирована на 18 месяцев вперед. Она отличалась от тех атак, которые Украина совершала до сих пор, когда более крупные беспилотники в основном атаковали ночью районы, прилегающие к границе России с Украиной. Теперь все изменилось: на этот раз небольшие беспилотники были использованы днем и вдали от линии фронта, в глубине российской территории. Тот факт, что Украина смогла уничтожить такое большое количество российских самолетов в глубине территории России, демонстрирует эффективность подобных программ нанесения ударов на большую глубину и выводит возможности беспилотных боевых действий на новый уровень.
The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)
Украина заявляет, что уничтожила десятки боевых самолетов в глубине России
Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Украина не уведомила заранее администрацию Трампа о своих ударах беспилотников по российским авиабазам. Министерство обороны России назвало операцию террористической атакой.
Потеря десятков самолетов дальнего действия, жизненно важных для ядерных сил России и ее атак на Украину, нанесет серьезный ущерб российской военной мощи.
MSN (Редмонд, США)
Украинские беспилотники ударили по российским военным самолетам, Москва называет это «террористической атакой»
Министр обороны Пит Хегсет, который не общался с украинскими официальными лицами сразу после операции, в конечном итоге получил полную информацию, по словам высокопоставленного военного чиновника. Чиновники заявили, что атака была очень сложной и что Пентагон не уверен, были ли квадрокоптеры, которые были предварительно размещены в России в кабинах, а затем загружены в грузовики, пилотируемыми или автономными.