Минприроды Белоруссии сообщило об утечке из нефтепровода «Дружба»

В Мозырском районе Белоруссии произошла утечка из нефтепровода «Дружба». Об этом сообщили в Минприроды республики.

Причины пока не установлены. Попадание нефтепродуктов в воду не зафиксировано, уточнили в ведомстве. Аварийная служба «Дружбы» откачивает нефть и проводит восстановительные работы.

В аналитической лаборатории ГУ РЦАК определят площадь и степень загрязнения почвы. Также комиссия по чрезвычайным ситуациям в Мозырском районе подготовит перечень мер для ликвидации последствий утечки.

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. В систему входит 8900 км трубопроводов, 3900 км из которых — на территории России, 46 насосных станций и 38 промежуточных насосных станций. Маршрут проходит по двум участкам: северному — по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы и южному — через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.

Последняя утечка на нефтепроводе случалась в декабре 2024 года на территории Польши. Через неделю этот участок «Дружбы» восстановили.

Екатерина Отрашкевич