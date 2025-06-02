В рамках фестиваля «Стенограффия» в Екатеринбурге напротив «УГМК-Арены» появится 300-метровый мурал, посвященный истории города и быту уральцев, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе фестиваля.

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Фестиваль «Стенограффия» (Stenograffia) проходит в Екатеринбурге с 2009 года. За 15 лет было создано более 600 работ, а участие в нем приняли 360 художников, 740 волонтеров. Фестиваль поддерживает администрация Екатеринбурга и курируется главой города.

Арт-объект является тизером самого фестиваля. Его разместят на стене от моста на улице Декабристов до нового пешеходного моста. Мурал будет частью благоустройства территории у стадиона. Автором работы стал художник Мансур Зияев, участник фестиваля «Стенограффия-2025».

«Мансур создает мурал в своем фирменном стиле — в виде маленьких гравюр. Работа будет рассказывать об истории Екатеринбурга. До итогового варианта мурала еще очень долго, а о его завершении будет объявлено на самом фестивале»,— сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе фестиваля. Даты проведения «Стенограффии» в этом году будут объявлены позднее.

XVI Международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия» стартовал в Екатеринбурге с 1 мая. По словам руководителя фестиваля Анны Клец, к созданию работ художники приступили в июне. Предварительно арт-объекты появятся на 10 выбранных площадках города.

Полина Щуцкая