Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» стартует летом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге летом 2025 года стартует 16-й сезон фестиваля уличного искусства «Стенограффия», сообщил заместитель главы города Сергей Плахотин на заседании оргкомитета фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Руководитель фестиваля Анна Клец отметила, что к созданию работ художники приступят в июне. По ее словам, сейчас идет подготовка: обучение волонтеров, работа с партнерами, подготовка эскизов и согласование поверхностей.

Фестиваль «Стенограффия» (Stenograffia) проходит в Екатеринбурге с 2009 года. За 15 лет было создано более 600 работ, а участие в нем приняли 360 художников, 740 волонтеров. Фестиваль поддерживает администрация Екатеринбурга и курируется главой города.

В 2025 году в фестивале примут участие около 20 художников из России, Франции, Германии, Сербии и Португалии. Предварительно арт-объекты появятся на 10 выбранных площадках города. В прошлом сезоне было создано 15 новых арт-объектов, обучено 100 экскурсоводов и проведено 35 экскурсий для 636 человек.

На месте перенесенного к Собору Александра Невского мурала «Александр Невский» появится работа в жанре мокьютектуры. Планируется проведение мероприятий, посвященных 80-летию Победы, включая мастер-классы и проект «Люди рисуют».

Организаторы сообщают, что «Стенограффия» продолжит развитие проектов прошлых сезонов, обновит линию по уличному искусству и проведет второй техно-арт фестиваль «Прогресс-25» на Хлебозаводе № 6.

Ранее сообщалось, что XVI Международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия» начнется в Екатеринбурге с 1 мая.

Полина Щуцкая