С 1 мая в Екатеринбурге стартует XVI фестиваль уличного искусства «Стенограффия»
В Екатеринбурге с 1 мая начнется XVI Международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия», сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» (Stenograffia) в Екатеринбурге
Фото: Владимир Пипченко, Коммерсантъ
Постановление о проведении фестиваля подписал глава города Алексей Орлов. Подготовку мероприятия будет курировать заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин, организатором выступит МКУ «Столица Урала».
Фестиваль «Стенограффия» (Stenograffia) проходит в Екатеринбурге с 2009 года. За это время было создано более 600 работ, а участие в нем приняли 360 художников, 740 волонтеров. Фестиваль поддерживает администрация Екатеринбурга и курируется главой города.
Напомним, в прошлом году в фестивале приняли участие около 50 художников, они создали более 20 арт-объектов. В подземном переходе на Плотинке, известном как «переход Цоя», арт-объекты создавали художники из команды Hot Singles in Your Aria и Алексей Грабилин.