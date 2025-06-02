В России изъяли 10,5 млн литров нелегального алкоголя в 2024 году

Потребление нелегальной алкогольной продукции в России снижается, заявил замглавы Росалкогольтабакконтроль Юрий Васильченко. По его словам, в 2024 году служба вместе с правоохранительными органами изъяла 10,5 млн л такой продукции. Это на 22% меньше, чем в 2023 году (13,5 млн л).

Помимо нелегальной алкогольной продукции, было изъято 253 единицы технологического оборудования, которое использовалось для ее производства. Росалкогольтабакконтроль считает, что идет постепенная легализация теневого сектора.

«Мы здесь видим из года в год сокращение среднедушевого потребления нелегального алкоголя. Если сравнить с 2018 годом, то сегодня мы фиксируем, по нашим данным, сокращение в два раза, и сейчас оно составляет 1,5 литра (в пересчете на этанол)»,— рассказал господин Васильченко на «Неделе российского ритейла» (цитата по «Интерфаксу»).

Как сообщал «Ъ», в Вологодской области за месяц действия ограничений на продажу алкогольных напитков сформировался черный рынок алкоголя. По словам местных жителей, алкоголем в любое время суток торгуют в том числе таксисты, имеющие запас алкогольных напитков в багажнике. С 1 марта 2025 года с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно купить в магазинах с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники — с 8:00 до 23:00.

О способах нелегально купить алкоголь в Вологде — в репортаже «Ъ» «Полусухой полузакон».