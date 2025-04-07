«Ъ»: таксисты стали торговать алкоголем в Вологодской области

В Вологодской области за месяц действия ограничений на продажу алкогольных напитков сформировался черный рынок алкоголя. Об этом корреспондент «Ъ» Александр Черных рассказал в своем репортаже из Вологды. Он пишет, что почувствовал себя «героем нуар-детектива» про «Чикаго времен Аль Капоне и его бутлегеров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По словам местных жителей, алкоголем в любое время суток торгуют в том числе таксисты, имеющие запас алкогольных напитков в багажнике. «Таксисты просто озолотились! У каждого в машине свой запасик небольшой. Вызову такси на вокзал — он недовольный такой: ''В багажнике места нет, ставь в салоне''. А почему? Потому что в багажнике у него полный набор, чего изволите. Если не хватает — ''наливайки'' работают по городу. Какие там ограничения, кроме денежных — бутылка водки 800 руб. стоит»,— приводит журналист слова одного из местных жителей. Корреспонденту «Ъ» посоветовали в комментариях к заказу такси написать «нужна водка». Действительно, приехавший таксист продал ему бутылку водки объемом 0,5 л вдвое дороже, чем она стоит в магазине.

Ограничение продажи алкоголя было одной из первых инициатив избранного в сентябре 2024 года губернатора Вологодской области Григория Филимонова. С 1 марта 2025 года с понедельника по пятницу алкоголь можно приобрести в магазинах с 12:00 до 14:00, в выходные и праздничные дни — с 8:00 до 23:00. Правила распространяются на розницу и точки, расположенные во дворах или на первых этажах многоквартирных домов.

О способах нелегально купить алкоголь в Вологде читайте в репортаже «Полусухой полузакон».

Полина Мотызлевская