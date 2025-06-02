США прекратили поставки двигателей для новейшего китайского лайнера С919

Администрация Дональда Трампа решила на прошлой неделе прекратить поставлять в КНР американские двигатели и ряд аэрокосмических технологий. Это стало ответом на решение китайских властей приостановить экспорт ряда редкоземельных минералов и магнитов в США. Как пишет The New York Times, этот шаг президента США ставит под угрозу усилия Китая по созданию собственных гражданских самолетов.

В 2008 году Китай учредил государственную корпорацию коммерческих самолетов Китая, или COMAC, для ввода в эксплуатацию узкофюзеляжного реактивного самолета к 2016 году. Но в итоге первый коммерческий полет лайнера С919 состоялся только в 2023 году. Но у Китая до сих пор нет собственных двигателей, подходящих для C919, а прекращение поставок из США будет означать приостановку производства самолета. Китайский турбовентиляторный двигатель CJ-1000 пока только готовится к проведению летных испытаний и дальнейшей сертификации.

Как развивается и где сегодня находится китайская космонавтика — в материале «Ъ» «Поднебесная среди звезд».

Кирилл Сарханянц