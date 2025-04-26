Поднебесная среди звезд

55 лет назад с китайского космодрома Цзюцюань была успешно запущена ракета-носитель «Чанчжэн-1» с первым для КНР искусственным спутником «Дунфан Хун-1». С того дня Китай стал пятой в мире космической державой. Сегодня Китай уверенно чувствует себя в числе мировых лидеров. У него своя орбитальная станция, собственная ракетная программа, лунные и марсианские аппараты, частная космонавтика и даже планы на дальний космос. Как же Поднебесная пришла ко всему этому?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Дунфан Хун-1» — первый спутник, запущенный по космической программе Китая

Фото: Brucke-Osteuropa «Дунфан Хун-1» — первый спутник, запущенный по космической программе Китая

Фото: Brucke-Osteuropa

Текст: Виталий Егоров

Начало: политика, амбиции и заимствования

В XXI веке Китай уже никто не называет догоняющим. Особенно в космосе. Хотя всего 30 лет назад китайская космонавтика воспринималась с иронией или как экзотика на фоне успехов США, России и стран Европы.

Китайская космическая программа началась не как научный проект, а как политический вызов. В конце 1950-х, после запуска советского «Спутника-1», руководство Китая решило: великой державе нужен свой космос. Сначала все шло под советским патронажем — в рамках программы военного и технологического сотрудничества. СССР помогал с технологиями, обучением специалистов и даже передачей образцов ракетной техники.

Но в начале 1960-х отношения между СССР и КНР испортились, и китайцы остались без поддержки. Им пришлось буквально «дособирать» свои ракеты по воспоминаниям, остаткам документации и разведданным.

Тем не менее в 1970 году Китай самостоятельно вывел на орбиту свой первый спутник — «Дунфан Хун-1». Это был сигнал миру: Китай в космосе.

Так же как в СССР и в США, появление китайской космической программы напрямую связано с развитием средств доставки ядерных боеголовок. Так, баллистическая ракета средней дальности «Дунфэн-4» легла в основу первой и второй ступеней космической ракеты «Чанчжэн-1», с которой и началась китайская орбитальная космонавтика.

Космонавтика невозможна без пусковой инфраструктуры. Первый китайский космодром — Цзюцюань — был построен еще в 1958 году на северо-западе Китая, в пустынной и малонаселенной провинции Ганьсу. Место выбирали с расчетом на безопасность: чтобы ракеты с токсичным топливом не падали на жилые районы в случае аварии. Позднее появились и другие космодромы — Тайюань, ориентированный на запуск на полярные орбиты; и Сичан, более близкий к экватору и подходящий для запусков на геостационарную орбиту. Сичан разместили в центральной части Китая, чтобы обезопасить на случай вторжения войск недружественных стран. И самый современный — Вэньчан на острове Хайнань. Вэньчан стал ключевым объектом для пуска тяжелых ракет «Чанчжэн-5» и будущих запусков в дальний космос. Он построен на морском побережье, что облегчает логистику и снижает риски при пусках.

Внутренняя политика Китай сказывалась и на космонавтике. Хотя космическая программа появилась как выражение политических амбиций Мао Цзедуна, но она же и пострадала во времена маоистской «культурной революции» 1960–1970-х. Тогда китайское государство устраивало гонения и репрессии на представителей интеллигенции и интеллектуальной элиты. В частности, Китаю пришлось свернуть программу разработки пилотируемых космических кораблей, и она была возобновлена только в 1990-е.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Космический корабль «Шэньчжоу-18» и ракета-носитель «Чанчжэн-2Ф» в стартовой зоне космодрома Цзюцюань Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС Ракета-носитель «Чанчжэн-7 Y7» с грузовым космическим кораблем «Тяньчжоу-6» стартует с космодрома Вэньчан Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС Следующая фотография 1 / 2 Космический корабль «Шэньчжоу-18» и ракета-носитель «Чанчжэн-2Ф» в стартовой зоне космодрома Цзюцюань Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС Ракета-носитель «Чанчжэн-7 Y7» с грузовым космическим кораблем «Тяньчжоу-6» стартует с космодрома Вэньчан Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Новая роль космонавтики и пилотируемые полеты

В 1980-е обозначилось новое направление китайской космической программы — прикладное применение. Китай приступил к разработке телекоммуникационных спутников и ракет повышенной грузоподъемности для их запуска на геостационарную орбиту. Эта орбита выгодна тем, что на ней спутник движется синхронно с Землей, как будто зависая над одной точкой поверхности, что удобно для ретрансляции сигналов телевидения, радио и связи. Геостационарная орбита находится на высоте 36 тыс. км, что требует более мощной ракеты, и таковой стала «Чанчжэн-3».

Начало китайских пилотируемых полетов в космос также напрямую связано с российской космонавтикой. В 1990-х Китай приобрел у России технологическую документацию по кораблю «Союз», а также тренажеры и элементы скафандров. Китайские инженеры адаптировали эту базу под собственные задачи, и в итоге на свет появился корабль «Шэньчжоу» — внешне похожий на «Союз», но с увеличенным внутренним объемом и собственными системами. Первый пилотируемый полет в 2003 году был не только научно-техническим достижением, но и важным политическим символом: Китай стал третьей страной в истории, самостоятельно отправившей человека в космос. Этот успех укрепил внутреннюю легитимность власти, продемонстрировал технологический суверенитет и стал мощным импульсом для развития всей космической отрасли.

Интересно, что слово «тайконавт», которое часто используется в СМИ в значении «китайский космонавт», появилось не в Китае, а за его пределами. Это неофициальный термин, образованный по аналогии с «астронавтами» и «космонавтами» — от китайского слова «тайкун» (太空), что означает «космос». В самом Китае используется другое название — «ханьтяньюань» (航天员), буквально «человек, совершающий полет в космосе». Этот термин официально принят в китайских космических структурах и СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ян Ливэй — первый китайский астронавт, совершивший полет на корабле «Шэньчжоу-5»

Фото: Claro Cortes IV CC / TW / Reuters Ян Ливэй — первый китайский астронавт, совершивший полет на корабле «Шэньчжоу-5»

Фото: Claro Cortes IV CC / TW / Reuters

Конкуренты SpaceX до рождения SpaceX

В 1990-е Китай обладал средствами запуска на геостационарную орбиту по сравнительно невысокой цене. Российская космонавтика тогда еще переживала трудности в связи с распадом СССР и боролась за выживание, а американская оперировала слишком дорогими средствами запуска. В то время начал развиваться спутниковый телекоммуникационный рынок, которому оказались остро необходимы надежные и недорогие средства достижения геостационарной орбиты.

Китай предложил свои услуги, и несколько компаний, включая американские, воспользовались ими. Специально под интересы заказчиков Китай разработал новую модификацию ракеты «Чанчжэн-2Е» с боковыми ускорителями, которые позволили запускать спутники связи массой до 3 т. Однако к середине 1990-х на китайских ракетах с коммерческими нагрузками произошло несколько аварий, и их привлекательность для заказчиков заметно снизилась.

К концу 1990-х коммерческие перспективы китайских ракет оказались под большим вопросом из-за введенных США ограничений на поставки технологий. Американские военные заподозрили, что китайские специалисты получали доступ к их технологиям, когда спутники США доставлялись в Китай для запуска. После ограничений, введенных в 1998 году, спрос на китайские ракеты, за редким исключением, формируется только внутренними заказчиками — как государственными, так и частными. С 2023 года такие же ограничения действуют и на российские ракеты, что делает их прямыми конкурентами китайских на международном рынке среди тех заказчиков, которые не опасаются американских санкций.

Где находится Китай сегодня?

Сейчас китайская космонавтика охватывает практически все ключевые направления:

Орбитальные пилотируемые экспедиции. Многомодульная обитаемая станция «Тяньгун» регулярно принимает экипажи длительных экспедиций. Китайцы отработали стыковку модулей, полугодовое пребывание экипажа на орбите, снабжение посредством запуска грузовых кораблей и ротацию людей. Это полностью самостоятельный проект, сопоставимый по масштабу с МКС, хотя китайская станция в несколько раз меньше и летает немного ниже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китайский космонавт Фэй Цзюньлун, выполняющий внекорабельные действия на орбитальной космической станции «Тяньгун»

Фото: Liu Fang / Xinhua / AP, File / AP Китайский космонавт Фэй Цзюньлун, выполняющий внекорабельные действия на орбитальной космической станции «Тяньгун»

Фото: Liu Fang / Xinhua / AP, File / AP

Производство и запуск спутников всех классов и назначений. Китай запускает десятки спутников в год. Это и геостационарные аппараты связи, и спутники дистанционного зондирования Земли, и метеоспутники, и военные аппараты. Ведется развитие собственной системы раннего предупреждения и оптической разведки.

Лунная программа. Последовательно развивается уже 20 лет. Включает орбитальные аппараты, достижение поверхности, луноходы и доставку лунных образцов на Землю. Китайцы стали первыми, кто посадил аппарат на обратную сторону Луны, а запуск «Чанъэ-6» позволил доставить на Землю грунт с обратной стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Чанъэ-3» — китайская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства Фото: Stringer / Reuters «Юйту» — первый китайский луноход, часть космической миссии «Чанъэ-3» Фото: Stringer / Reuters Следующая фотография 1 / 2 «Чанъэ-3» — китайская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства Фото: Stringer / Reuters «Юйту» — первый китайский луноход, часть космической миссии «Чанъэ-3» Фото: Stringer / Reuters

Марсианская программа. С первого же полета Китай достиг орбиты Марса и посадил марсоход «Чжужун» на поверхность. «Чжужун» провёл более 90 марсианских дней в активной работе, передавая данные о климате, состоянии поверхности и составе атмосферы Марса. Китай стал третьей страной с марсианской программой после СССР и США.

Разработка тяжелых и сверхтяжелых ракет. Помимо уже действующей ракеты тяжелого класса «Чанчжэн-5» идет активная разработка сверхтяжёлого носителя «Чанчжэн-9». Он рассчитан на выведение полезных нагрузок весом до 150 т на низкую орбиту и предназначен для пилотируемых лунных полетов и дальнего космоса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ракета-носитель «Чанчжэн-5» во время вертикальной транспортировки к стартовой площадке космодрома Вэньчан

Фото: imago images / Xinhua / ТАСС Ракета-носитель «Чанчжэн-5» во время вертикальной транспортировки к стартовой площадке космодрома Вэньчан

Фото: imago images / Xinhua / ТАСС

Создание навигационной системы BeiDou. Система покрывает весь земной шар, используется в транспорте и сельском хозяйстве, в военных целях и спасательными службами. BeiDou стал стратегическим элементом технологической независимости Китая от американской GPS.

Многоспутниковые группировки для интернета. Китай начал развертывание орбитальной группировки Guowang, аналогичной Starlink и OneWeb. Планируется развернуть более 13 тыс. спутников для широкополосного доступа в интернет по всей территории страны и за ее пределами. Это один из приоритетных проектов ближайшего десятилетия.

Китай демонстрирует не только устойчивость, но и системность: каждая программа — шаг к следующему, более сложному рубежу. Хотя в прежние годы китайская космонавтика шла путем повторений и заимствований, сегодня она достигла уровня лидера в некоторых направлениях и сама может стать примером для подражания. К примеру, в 1990-е китайские специалисты учились у российских летать на Луну, а сегодня, на фоне аварий «Луны-25» и ряда американских и японских лунных посадочных аппаратов, китайские лунные успехи выглядят как абсолютное мировое лидерство. В отличие от других стран китайцы не делают громких заявлений без заранее подготовленной базы и строже всего выдерживают ранее заявленные сроки реализации программ.

Уже сейчас Китай стабильно проводит десятки запусков в год, уверенно вытеснив Россию с позиции второго космического игрока после США.

Частный космос

Развитие частного сектора в китайской космонавтике началось относительно недавно — в 2014 году, после реформы политики в отношении коммерческих запусков. С тех пор появилось более десятка частных компаний, которые достигли заметных успехов в разработке ракетной и спутниковой техники, значительно превзойдя скромные успехи российских частников.

Наиболее заметные китайские компании:

i-Space — первая китайская частная компания, осуществившая орбитальный запуск с помощью твердотопливной ракеты Hyperbola-1 в 2019 году.

Galactic Energy — проводит коммерческие запуски твердотопливной ракетой легкого класса, в том числе по технологии «морской старт», и разрабатывает многоразовую ракету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запуск ракеты-носителя «Церера-1» с четырьмя спутниками «Тяньци» китайской компании Galactic Energy с космодрома Тайюань

Фото: Xinhua / ABACA / ТАСС Запуск ракеты-носителя «Церера-1» с четырьмя спутниками «Тяньци» китайской компании Galactic Energy с космодрома Тайюань

Фото: Xinhua / ABACA / ТАСС

LandSpace — первая компания в мире, которая совершила орбитальный запуск спутника ракетой с кислород-метановыми двигателями собственной разработки. На счету компании три успешных запуска своей легкой ракеты, и в 2025 году планируются первые летные испытания ракеты среднего класса с многоразовой первой ступенью.

Хотя китайский частный сектор пока не сравним с американским по масштабу и независимости, он быстро догоняет и активно конкурирует внутри страны, получая поддержку государства. Впрочем, «частность» китайских частников относительная, все они так или иначе связаны с государственными институтами или производителями, но для своего развития используют инвестиции из негосударственных источников.

Китайская космонавтика — это не «китайская подделка» мировых достижений. Это своя модель — прагматичная, самодостаточная, целеустремленная с горизонтом планирования на десятилетия вперед. Китай не спешит, но почти никогда не делает шагов назад. И в ближайшие годы, скорее всего, будет только наращивать темпы.