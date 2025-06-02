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Коммерсантъ FM
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На месте ЧП в Брянской области возобновлено движение поездов

Поезда возобновили проезд по участку железнодорожных путей в Выгоничском районе Брянской области, где обрушился мост, передает «РИА Новости». На месте ЧП продолжаются работы по разбору завалов после обрушения.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Вечером 31 мая в Брянской области на пассажирский поезд обрушился автомобильный мост. Погибли семь человек, пострадали более 100. Причиной инцидента в РЖД назвали «незаконное вмешательство в деятельность транспорта». Брянский губернатор Александр Богомаз говорил, что на строительство нового моста может уйти четыре месяца.

Подробности — в публикации «Ъ» «Налетные выходные».

Фотогалерея

Последствия обрушения моста в Брянской области

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В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Поврежденные вагоны

Поврежденные вагоны

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Ремонтный поезд на месте трагедии

Ремонтный поезд на месте трагедии

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия

Фото: Stringer / Reuters

Специалисты экстренных служб на месте происшествия

Специалисты экстренных служб на месте происшествия

Фото: Stringer / Reuters

Фото: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters

Фото: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Поврежденные вагоны

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Ремонтный поезд на месте трагедии

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия

Фото: Stringer / Reuters

Специалисты экстренных служб на месте происшествия

Фото: Stringer / Reuters

Фото: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters

Фото: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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