На месте ЧП в Брянской области возобновлено движение поездов
Поезда возобновили проезд по участку железнодорожных путей в Выгоничском районе Брянской области, где обрушился мост, передает «РИА Новости». На месте ЧП продолжаются работы по разбору завалов после обрушения.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
Вечером 31 мая в Брянской области на пассажирский поезд обрушился автомобильный мост. Погибли семь человек, пострадали более 100. Причиной инцидента в РЖД назвали «незаконное вмешательство в деятельность транспорта». Брянский губернатор Александр Богомаз говорил, что на строительство нового моста может уйти четыре месяца.
Подробности — в публикации «Ъ» «Налетные выходные».
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Последствия обрушения моста в Брянской области
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