На месте ЧП в Брянской области возобновлено движение поездов

Поезда возобновили проезд по участку железнодорожных путей в Выгоничском районе Брянской области, где обрушился мост, передает «РИА Новости». На месте ЧП продолжаются работы по разбору завалов после обрушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Вечером 31 мая в Брянской области на пассажирский поезд обрушился автомобильный мост. Погибли семь человек, пострадали более 100. Причиной инцидента в РЖД назвали «незаконное вмешательство в деятельность транспорта». Брянский губернатор Александр Богомаз говорил, что на строительство нового моста может уйти четыре месяца.

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