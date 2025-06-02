Богомаз: на строительство нового моста в Брянской области может уйти 4 месяца

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на строительство нового моста в Выгоничском районе может уйти до четырех месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Если проводить конкурсную процедуру, потребуется где-то три с половиной-четыре месяца. Если в федеральном центре будет принято решение определить организацию, без торгов определить ее, поручить и сделать мост, то это будет полтора-два месяца»,— сказал господин Богомаз журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Вечером 31 мая на федеральной трассе А-240 в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост и проезжавший по нему грузовик рухнули на пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту Климово—Москва. Локомотив и четыре вагона сошли с рельсов. Всего в поезде находились 388 человек. Погибли семь человек, пострадали — 104. В больницы региона и Москвы госпитализировали 64 пассажира, из них семь — в тяжелом состоянии, сообщали ранее в Минздраве.

Вечером 1 июня специалисты обрушили мост с помощью направленного взрыва. Это было необходимо для дальнейшей расчистки путей. Но и до этого господин Богомаз говорил, что мост восстановлению не подлежит.

Полина Мотызлевская