Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области достигло 104

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что количество пострадавших при обрушении моста в Выгоничском районе достигло 104.

«Семь погибших, 104 пострадавших. Получается, три "тяжелых", остальные средней тяжести и легкой»,— сказал господин Богомаз журналистам (цитата по ТАСС).

Вечером 31 мая на федеральной трассе А-240 в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост и проезжавший по нему грузовик рухнули на пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту Климово—Москва. Локомотив и четыре вагона сошли с рельсов. Один вагон раздавило обломками моста. Всего в поезде находились 388 человек. Погибли семь человек. В больницы региона и Москвы госпитализировали 64 пассажира, из них семь — в тяжелом состоянии, сообщали ранее в Минздраве.

Полина Мотызлевская