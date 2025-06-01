В Брянской области железнодорожные пути расчистили после крушения моста

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил, что железнодорожные пути в Выгоничском районе региона, где ранее автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд, расчищены.

Все работы выполнили менее, чем за сутки. По словам главы региона, работы по ликвидации последствий продолжаются.

Вечером 31 мая в Выгоничском районе автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд №86 сообщением Климово—Москва с 388 пассажирами. В результате погибли семь человек, 71 — пострадал. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Со 2 по 4 июня в регионе объявлен траур.

Подробнее об атаках на российские регионы 1 июня — в материале «Ъ» «Налетные выходные».