Глава Минторга: пошлины США продолжат действовать независимо от решения суда
Министр торговли США Говард Латник назвал глупым решение американского суда о блокировке пошлин президента Дональда Трампа. Глава Минторга заявил, что тарифы продолжат действовать независимо от решения суда.
Говард Латник
Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters
«Конгресс позволил президенту сделать это, а именно не проголосовал за отмену»,— сказал господин Латник в эфире Fox News. Он добавил, что у Дональда Трампа есть много различных рычагов власти, которые он может использовать.
28 мая Федеральный суд по международной торговле США признал незаконными пошлины американского президента. Суд заблокировал введенные 2 апреля тарифы в отношении 185 стран, а также пошлины на импорт из Китая (30%), Канады и Мексики (25%) и универсальные десятипроцентные пошлины. Позднее Апелляционный суд США оспорил решение. Тарифы продолжают действовать до вынесения нового решения.
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