Глава Минторга: пошлины США продолжат действовать независимо от решения суда

Министр торговли США Говард Латник назвал глупым решение американского суда о блокировке пошлин президента Дональда Трампа. Глава Минторга заявил, что тарифы продолжат действовать независимо от решения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Говард Латник

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters Говард Латник

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters

«Конгресс позволил президенту сделать это, а именно не проголосовал за отмену»,— сказал господин Латник в эфире Fox News. Он добавил, что у Дональда Трампа есть много различных рычагов власти, которые он может использовать.

28 мая Федеральный суд по международной торговле США признал незаконными пошлины американского президента. Суд заблокировал введенные 2 апреля тарифы в отношении 185 стран, а также пошлины на импорт из Китая (30%), Канады и Мексики (25%) и универсальные десятипроцентные пошлины. Позднее Апелляционный суд США оспорил решение. Тарифы продолжают действовать до вынесения нового решения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Торговой войне закон писан».

Елизавета Шмакова