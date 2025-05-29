Апелляционный суд США восстановил действие торговых пошлин Трампа

Апелляционный суд США оспорил решение Федерального суда по международной торговле о приостановке действия таможенных пошлин Дональда Трампа. В документе сказано, что тарифы в отношении иностранной продукции продолжат действовать до вынесения нового решения. Соответствующий документ опубликован на сайте апелляционного суда.

28 мая Федеральный суд по международной торговле США признал незаконными пошлины американского президента, введенные в отношении товаров из КНР, Канады и Мексики. По оценке суда, господин Трамп превысил свои полномочия при введении данных тарифов и проигнорировал тот факт, что пошлины нельзя использовать как инструмент защиты США от экономических угроз.

Тогда суд заблокировал не только пошлины Дональда Трампа от 2 апреля в отношении 185 стран, но и введенные до этого тарифы в отношении импорта из Китая (30%), Канады и Мексики (25%) за якобы недостаточные усилия стран по борьбе с контрабандой фентанила в США, а также универсальные 10-процентные пошлины. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливало действие пошлин против отдельных стран, но не касалось 25-процентных пошлин на автомобили, сталь и алюминий.

Подробности — в материале «Ъ» «Торговой войне закон писан».