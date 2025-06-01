Губернатор Мурманской области назвал фейком сообщения о взрывах в Североморске

Ситуация в Североморске стабильна, сейчас угроз городу нет, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он назвал фейком данные о взрывах в населенном пункте и призвал доверять только проверенным источникам информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Чибис

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Андрей Чибис

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О том, что в Североморске якобы раздались взрывы, сообщили сегодня анонимные Telegram-каналы. Они стали публиковать эту информацию после того, как губернатор сообщил о налете беспилотников на Мурманскую область. В городе находится пункт базирования Северного флота ВМФ России, где расположены атомные подводные лодки.

На самом деле под удар попал город Оленегорск. Недалеко от него расположен аэродром дальней авиации Оленья. Господин Чибис по прибытии туда сообщил, что жертв и пострадавших в городе нет. Он не уточнил, на какие объекты были совершены атаки и есть ли разрушения.