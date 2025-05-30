Захарова подтвердила, что Россия приедет в Стамбул 2 июня с проектом меморандума

Российская делегация будет в Стамбуле 2 июня, чтобы провести второй раунд переговоров с украинской стороной. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат уточнила, что делегация приедет с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Подтверждаем, что российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским будет в Стамбуле 2 июня для проведения второго раунда упомянутых переговоров»,— говорится в комментарии Марии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.

Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. В Киеве еще не дали согласия, указав, что ожидают от России меморандума с условиями прекращения огня. Возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский предлагал обменяться меморандумами на встрече.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог посоветовал Украине не делать заявлений об отказе от переговоров с Россией. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что российская и украинская делегации проведут второй раунд переговоров на следующей неделе, говорила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

О перспективах новой встречи в Стамбуле — в материале «Ъ» «Наблюдатели настроены скептически».

Анастасия Домбицкая