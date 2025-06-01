Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Собянин: медики оказывают помощь пострадавшим при крушении моста под Брянском

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что столичные врачи уже оказывают медицинскую помощь пострадавшим пассажирам поезда №86 Климово—Москва. Он рассказал, что специалисты делают все необходимое.

Последствия обрушения моста на железнодорожный поезд в Брянской области

Последствия обрушения моста на железнодорожный поезд в Брянской области

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Последствия обрушения моста на железнодорожный поезд в Брянской области

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Московские медики оказывают помощь пострадавшим при крушении моста в Брянске. Делаем все необходимое»,— написал мэр в своем Telegram-канале. Господин Собянин уточнил, что столичные клиники принимают на лечение как детей, так и взрослых, пострадавших в происшествии.

Обрушение моста и катастрофа поезда в Брянской области. Главное

Читать далее

Автомобильный мост обрушился в Выгоничском районе Брянской области вечером 31 мая. Обломки упали на пассажирский поезд №86 сообщением Климово—Москва с 388 пассажирами. В результате погибли 7 человек, 71 — пострадал. Часть из них госпитализировали в Брянск, а часть привезли на лечение в Москву, в том числе четырехмесячного ребенка в тяжелом состоянии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Екатерина Отрашкевич

Фотогалерея

Последствия обрушения моста в Брянской области

Предыдущая фотография
В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Поврежденные вагоны

Поврежденные вагоны

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обрушения моста в Брянской области

Последствия обрушения моста в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 6

В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Поврежденные вагоны

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обрушения моста в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все