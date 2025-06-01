Собянин: медики оказывают помощь пострадавшим при крушении моста под Брянском

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что столичные врачи уже оказывают медицинскую помощь пострадавшим пассажирам поезда №86 Климово—Москва. Он рассказал, что специалисты делают все необходимое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия обрушения моста на железнодорожный поезд в Брянской области

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Последствия обрушения моста на железнодорожный поезд в Брянской области

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Московские медики оказывают помощь пострадавшим при крушении моста в Брянске. Делаем все необходимое»,— написал мэр в своем Telegram-канале. Господин Собянин уточнил, что столичные клиники принимают на лечение как детей, так и взрослых, пострадавших в происшествии.

Автомобильный мост обрушился в Выгоничском районе Брянской области вечером 31 мая. Обломки упали на пассажирский поезд №86 сообщением Климово—Москва с 388 пассажирами. В результате погибли 7 человек, 71 — пострадал. Часть из них госпитализировали в Брянск, а часть привезли на лечение в Москву, в том числе четырехмесячного ребенка в тяжелом состоянии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Екатерина Отрашкевич