Склады взяли тайм-аут

Переход потребителей к сберегательной модели и замедление темпов роста розничного товарооборота привели к снижению нагрузки на логистическую отрасль. Спрос на линейный персонал в ней, включая работников складов, после двухлетнего цикла роста сократился на 15% год к году. Это может замедлить рост зарплат и снизить привлекательность направления для части соискателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Количество вакансий в транспортно-логистической отрасли, к которой относится и складской персонал, в апреле—мае сократилось на 15% год к году, подсчитали в SuperJob и Ozon. Это снижение более выраженное, чем на российском рынке труда в целом, где количество вакансий за год снизилось на 11%. По данным HeadHunter, в апреле—мае работодатели опубликовали 130 тыс. объявлений о поиске сотрудников в сфере транспорта, логистики и перевозок. Год к году показатель сократился на 28%. В логистической компании ПЭК говорят о снижении количества вакансий в складском сегменте и логистике на 5–15% за год в зависимости от категории.

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По данным SuperJob и Ozon, заметнее всего спрос на сотрудников транспортно-логистической отрасли за год сократился в Ставропольском крае и Свердловской области — на 19%. В Саратовской области падение составило 17%, в Ленинградской, Новосибирской и Нижегородской области — 16%. В Москве и Подмосковье спрос работодателей упал на 14% и 8% соответственно, в Санкт-Петербурге — на 8%.

Соискателей при этом становится больше.

В апреле—мае количество резюме на рынке труда в целом выросло на 2% год к году, а в транспортно-логистической отрасли — на 12%, посчитали SuperJob и Ozon. Заметнее всего этот эффект в Краснодарском крае и Татарстане, где рост составил 18% и 15% соответственно. В Свердловской, Новосибирской и Нижегородской областях показатель вырос на 14%. В HeadHunter заметили рост активности соискателей в сегменте на 54% год к году. Специалисты разместили или обновили 861 тыс. резюме.

Руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин связывает охлаждение спроса на складской персонал с общим замедлением роста экономики. Потребительский спрос снижается, а население постепенно переходит к сберегательной модели: это отражается на загруженности логистических мощностей и, соответственно, потребности в кадрах, рассуждает руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев. По данным Росстата, оборот розничной торговли в России в январе—марте составил 14,05 трлн руб., увеличившись на 3,2% год к году. В 2024 году аналогичный прирост оценивался в 10,5%.

Главные работодатели в сфере логистики и транспорта — маркетплейсы, снизившие свою активность, говорит управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов.

По данным NF Group, в январе—марте участники рынка электронной торговли заключили 11% от общего объема сделок по аренде и покупке складов. За год показатель снизился на 36 процентных пунктов. Рынок в целом переживает не лучшее время: в Nikoliers ожидают, что спрос на склады в России в 2025 году сократится на треть, до 3,7 млн кв. м.

Станислав Ахмедзянов отмечает, что большинство вакансий на складах формируют линейные неквалифицированные позиции: грузчики, комплектовщики, кладовщики, упаковщики. Потребность в них может сокращаться с ростом автоматизации. Водителей требуется меньше из-за сокращения автомобильных грузоперевозок, говорит HR-директор 3PL-оператора NC Logistic Ирина Пак. Спрос на них на внутреннем рынке в январе—марте 2025 года снизился на 1% год к году, по данным ATI.SU (см. “Ъ” от 15 апреля).

До начала охлаждения рынок труда в логистике два года был перегрет, продолжает госпожа Пак. Но сейчас, по мнению руководителя отдела персонала транспортной компании «Скиф-Карго» Евы Климентенко, компании закрыли основные потребности, а основная масса кандидатов нашла работу.

Ситуация уже привела к замедлению темпов роста оплаты труда неквалифицированных рабочих, считает господин Ахмедзянов. Отрасль стала менее привлекательной для части соискателей. Например, водители крупнотоннажного транспорта переходят на работу на легком коммерческом или в такси, говорит Ирина Пак. Но на рынке сохраняется сезонность и снижение спроса на кадры сейчас может смениться ростом числа вакансий в августе—сентябре, говорит руководитель управления персонала ПЭК: LTL Дарья Самойлова.

Дарья Андрианова