«Спонсорский интерес западных компаний к игрокам из России фактически сошел на нет»

В Париже на кортах Roland Garros продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису. Учредитель Академий тенниса в Химках, Туле и Дубае, основатель спортивного маркетингового агентства ONE SGM известный спортивный агент Александр Островский в интервью корреспонденту «Ъ» Евгению Федякову рассказал о перспективах одной из ведущих российских теннисисток Анастасии Потаповой, а также поделился своим взглядом на ситуацию в мировом и российском теннисе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учредитель Академий тенниса в Химках, Туле и Дубае, основатель спортивного маркетингового агентства ONE SGM Александр Островский

Фото: Евгений Федяков / Коммерсантъ Учредитель Академий тенниса в Химках, Туле и Дубае, основатель спортивного маркетингового агентства ONE SGM Александр Островский

Фото: Евгений Федяков / Коммерсантъ

— Выиграв девять лет назад юниорский Wimbledon, клиентка вашего агентства Анастасия Потапова затем зарекомендовала себя стабильным игроком первой полусотни мирового рейтинга. Что мешает ей войти в топ-20?

— Анастасия довольно быстро добилась определенных результатов на профессиональном уровне. Но потом, как это случается с многими, ее догнали сложности переходного периода. Начался процесс взросления, появились моменты, которые препятствовали в развитии теннисных навыков. В принципе это было ожидаемо. Каждый человек индивидуален, у каждого свой путь. Считаю, что на данный момент Анастасия добилась многого. Да, в двадцатку она пока не зашла, но два года назад впервые подобралась к ней очень близко и была 21-й. Анастасия по-прежнему развивается, двигается в правильном направлении. И сейчас, несмотря на поражение во втором круге от украинки Юлии Стародубцевой, в ее карьере наступил тот этап, когда можно сделать очередной шаг вперед.

— Кто сейчас тренирует Потапову?

— Перед началом грунтовой серии она начала работать с Винсентом Ван ден Хонертом. Это относительно молодой голландский специалист, который в последнее время работал в одной из теннисных академий Амстердама с юниорами хорошего уровня. Опыта работы в профессиональном туре у него не так много. Но Настя испытывает позитивные ощущения от сотрудничества с ним, и перед Roland Garros они подписали долгосрочный договор. Мне тоже нравится его подход к тренировочному процессу и работе с Анастасией.

— Вы как-то влияете на выбор тренера?

— Настя советуется со мной. Высказывает свое видение или называет какие-то определенные параметры, которым должен удовлетворять тот или иной тренер. Дальше мы с командой подбираем специалистов, которые соответствуют этим критериям и готовы работать с ней. Но окончательное решение остается всегда за ней.

— Где сейчас находится ее тренировочная база?

— Между турнирами она возвращается в Братиславу, где снимает квартиру и тренируется в Национальном теннисном центре Словакии. Кроме того, она является резидентом ОАЭ, и время от времени приезжает в Дубай, обычно проводит там основную часть предсезонной подготовки. В Москве Анастасия тоже бывает, но не так часто, как раньше. Турнирный график в течение сезона очень плотный, а логистически до России добираться сейчас непросто.

— С тех пор как российские теннисисты начали выступать в нейтральном статусе, прошло уже более трех лет. Насколько сложно вам сейчас заключать спонсорские контракты для своих клиентов?

— Если говорить про Анастасию, то нам удалось продлить контракт на экипировку с брендом, который сотрудничает с ней более десяти лет. То есть, фактически она ничего не потеряла, хотя, если откровенно, одновременно она ничего и не приобрела с точки зрения новых партнеров. Но случай Потаповой — скорее исключение из правил. Спонсорский интерес западных компаний к игрокам из России фактически сошел на нет, и многие в этом смысле находятся в гораздо более сложной ситуации, чем Настя. В то же время нужно отметить, что российских и белорусских профессиональных теннисистов нынешняя политическая ситуация коснулась в куда меньшей степени, чем представителей многих других видов спорта.

— Как вы оцениваете ситуацию с резервами в российском теннисе?

— У женщин у нас есть целая плеяда молодых талантов — Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Алина Корнеева, которая два года назад выиграла два юниорских турнира Большого шлема и стала первой ракеткой мира в возрастной категории до 18 лет. Сейчас Корнеева притормозила из-за травм, но уверен, что ей по силам заиграть на высоком уровне. У мужчин ситуация сложнее. Например, 19-летний Ярослав Демин, который тоже возглавлял юниорскую классификацию, пока находится очень далеко от первой сотни мужского рейтинга, а его ровесник чех Якуб Меншик в марте выиграл «мастерс» в Индиан-Уэллсе. Я не хочу сказать, что у Демина и у других наших ребят нет перспектив. Но и ему, и другим нашим молодым теннисистам требуется хорошая команда, которая поможет правильно организовать грамотную системную подготовку. Иначе пробиться наверх будет очень сложно.

— Ваша академия на данный момент имеет три отделения — в Химках, Туле и Дубае. С немецким Дорстеном, где вы тоже планировали открыть филиал, не срослось?

— Да, год назад мы не стали продлевать партнерское соглашение с теннисным центром, с которым сотрудничали в Германии. Идея изначально состояла в том, чтобы наши юниоры имели базу для постоянных тренировок в Европе, откуда легче выезжать на турниры различных категорий. Но сейчас слишком много проблем с логистикой и получением долгосрочных шенгенских виз, в том числе даже учебных. Каждый выкручивается, как может. Поэтому, к сожалению, подобная база в центре Европы перестала быть востребованной для нас и для наших клиентов в среднесрочной перспективе.

— Молодым спортсменам, которые тренируются в вашей академии, в последние три года чаще, чем раньше предлагают переходить под флаги других стран?

— Во всяком случае, я таких историй не слышал. Обычно подобные предложения поступают к уже сложившимся игрокам, которые чего-то достигли в профессиональном туре. Из российских юниоров последним на моей памяти гражданство еще в 2018 году поменял Тимофей Скатов. (В 2016 году в составе сборной России он выиграл юниорский Кубок Дэвиса — «Ъ»).

— Недавно Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA), позиционирующая себя как теннисный профсоюз, инициировала судебные иски к руководящим теннисным инстанциям, а группа ведущих игроков мира направила коллективное письмо с требованием увеличения призовых на турнирах «Большого шлема». У вас нет ощущения в что в профессиональном теннисе назревают глобальные изменения?

— Нет. Считаю, что теннис как игра и бизнес развивается в правильном направлении и процессы, которые сейчас происходят в нем, носят не революционный, а эволюционный характер. Во всяком случае, что по вопросу призовых заинтересованные стороны должный прийти к компромиссу, и все будут удовлетворены.

— Потаповой предлагали подписать письмо по поводу роста призовых?

— Запрос был, но Анастасия отказалась. Это ее право. Она, конечно, не против того, чтобы зарабатывать больше, но политических амбиций в спорте не имеет.