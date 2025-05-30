«Игорь Андреев многое добавил в мою игру»

Первые месяцы 2025 года оказались удачными для 20-й ракетки мира россиянки Екатерины Александровой, которая занимает 11-е место по рейтинговым очкам, набранным с начала сезона. В интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову во время проходящего в Париже Roland Garros обладательница пяти титулов Женской теннисной ассоциации (WTA) объяснила причины своего прогресса, поделилась впечатлениями от работы с тренером Игорем Андреевым и оценила соотношение сил в матче третьего круга против Вероники Кудерметовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Александрова

Фото: Angelika Warmuth / Reuters Екатерина Александрова

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

— Этот год вы начали как никогда хорошо и по очкам, набранным с начала сезона, занимаете 11-е место. В какой степени это связано с тем, что уже несколько месяцев вас тренирует Игорь Андреев?

— Связь, конечно, есть. Игорь многое добавил в мою игру. Это касается и подачи, и приема, и игры на задней линии. Раньше на харде, траве и грунте я играла примерно одинаково — из любой позиции стремилась пробить как можно сильнее, пытаясь выиграть очко одним ударом. Сейчас приспосабливаюсь под каждое покрытие, учитываю конкретную ситуацию на корте. Игорь заставляет меня больше анализировать игру, принимать рациональные решения, объясняет, что каждый удар должен иметь какой-то смысл. Хотя, честно говоря, иногда мне до сих пор хочется сыграть попроще, то есть ударить посильнее.

— До недавнего времени вы тренировались и ездили по турнирам со своим отцом, которому принадлежит главная заслуга в вашем теннисном становлении. Сложно было перестроиться?

— Идея приглашения Игоря принадлежала папе. Поначалу было тяжело. На старте сезона у меня не заладилось. Но после Открытого чемпионата Австралии удалось поймать правильный рабочий ритм, и с тех пор я его поддерживаю.

— Под руководством Андреева сборная России в 2021 году выиграла Кубок Билли Джин Кинг, а затем он работал с Анастасией Потаповой и Дианой Шнайдер, причем в обоих случаях давал результат. В чем его сильные стороны как тренера?

— Игорь очень спокойно доносит нужную информацию. Даже когда кажется, что все идет не так, как надо, от него не передается никакого волнения. Кроме того, он очень хорошо видит, чего не хватает конкретно мне. У него нет универсальных рецептов, он не предлагает всем какую-то одну тактику, а использует индивидуальный подход. В свое время он сам хорошо играл, особенно на грунте, и знает тонкости, о которых лично я не задумывалась.

— В начале февраля в австрийском Линце вы выиграли свой пятый и пока самый престижный титул за карьеру. Какие цели вы ставили перед началом сотрудничества с Андреевым?

— Конкретно — никаких. Для начала я просто решила попробовать, оценить его видение игры, понять, чем он может помочь. Например, на грунте я просто хотела выиграть хотя бы два матча, на один больше, чем в прошлом году.

— А вы взяли и выиграли нынешней весной на грунте уже девять матчей, в том числе три — у теннисисток из первой десятки. За счет чего?

— Наверное, дает плоды работа над конкретными элементами. Я иначе смотрю на розыгрыши, стараюсь максимально исключать свои ошибки и быть более терпеливой.

— В третьем круге вам предстоит игра с Вероникой Кудерметовой, которую вы прекрасно знаете. Счет ваших предыдущих встреч — 3:3. Что в субботу будет важнее всего?

— Трудно сказать. Мы с Вероникой действительно хорошо знакомы, да и играем в похожей манере. В последний раз тренировались вместе пару месяцев назад на одном из американских «тысячников». Практически все наши матчи были очень упорными. Для меня важнее всего будет сконцентрироваться на своих действиях, чтобы исключить ошибки и вне зависимости от хода розыгрышей бороться до конца.