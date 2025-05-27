На проходящем в Париже Открытом чемпионате Франции его двукратный (2019, 2023) четвертьфиналист Карен Хачанов в первом круге в трех партиях обыграл австралийца Александра Вукича. В интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову бывший восьмой номер мирового рейтинга прокомментировал свои результаты в нынешнем сезоне, объяснил, чем ему в качестве тренера помогает бывший соперник Евгений Донской, и рассказал, как будет готовиться к матчу второго круга с австрийцем Себастьяном Офнером, которому он уступил на турнире в Женеве в прошлый четверг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Хачанов

Фото: Yves Herman / Reuters Карен Хачанов

Фото: Yves Herman / Reuters

— С начала нынешнего года вы выиграли лишь 13 матчей из 25 и выбыли из первой двадцатки мирового рейтинга. Как ощущаете себя?

— Пребываю в рабочем режиме. С одной стороны, пока все идет не так, как мне бы хотелось. С другой — могло быть и хуже. У меня уже бывали подобные периоды, и я понимаю, как их преодолевать. Главное — знать, к чему ты стремишься, и правильно подходить как к победам, так и к поражениям.

— У вас сейчас это получается?

— Думаю, да. Вот прошлым летом в промежутке между Roland Garros и US Open я попал в психологическую яму. Какие-то матчи выигрывал, но в целом результаты были не те, на которые рассчитывали и мои болельщики, и я сам. Хотя дело даже не в результатах. Мне не нравилось свое внутреннее состояние, те ощущения, которые я испытывал.

Я потерял удовольствие от тренировок и рутины, неизбежной в нашей теннисной жизни.

Но все мы — люди, всех нас иногда заносит, и тогда мы не можем полностью контролировать свои эмоции. Вольно или невольно мы зависимы от своих успехов и неудач. В сентябре я ментально привел себя в норму, и это сразу отразилось на результатах. Вот и сейчас не думаю, что для меня все пропало, и знаю, что могу играть лучше. Нужно просто сохранять позитивный настрой.

— Ваша нынешняя ситуация напоминает ситуацию с футбольным «Спартаком», который прошлой осенью тоже был на высоте, но весну в целом провел крайне неудачно. Выходит, в спорте за несколько месяцев можно полностью растерять победные ощущения?

— За «Спартаком» не следил, но в принципе в таких историях всегда влияет совокупность факторов. В отличие от футбола, в теннисе ты с соперником один на один, это очень специфический, психологически трудный вида спорта.

Сегодня ты чувствуешь себя идеально, а завтра можешь быть утомлен. Однако тебе все равно надо выходить на корт и побеждать, потому никто другой этого не сделает.

В теннисе все взаимосвязано. Если у тебя нет внутреннего стержня, тяжело прийти к желаемым результатам, но без них на какое-то время можно потерять нужное состояние. Поэтому динамика в теннисе может кардинально меняться очень быстро, даже не за неделю, а за один день.

— Что в вашей подготовке изменил Евгений Донской, вошедший в вашу тренерскую команду прошлой осенью?

— Мы очень хорошие друзья, которые когда-то были соперниками.

Сначала он изучил мой теннис как игрок, затем — как наставник и тренер.

В какой-то момент нам стало интересно поработать вместе. К тому же я понял, что хорошо иметь рядом русскоговорящего тренера, которому можно развернуто, на родном языке, донести то, что в тот или иной день важно для меня. Евгений старается смотреть на мою игру свежим взглядом, пытается внести в нее что-то новое, делится опытом, который накопил за годы своей карьеры. Но надо понимать, что сейчас мы говорим о нюансах — одном, двух или пяти процентах, которые делают разницу на высоком уровне. В принципе я очень доволен своей командой. Рядом по-прежнему и хорват Ведран Мартич, которого я знаю с 15 лет, и испанец Пепо Клавет, работающий со мной последние пять с половиной сезонов.

— Здесь во втором круге вам предстоит встреча со 108-й ракеткой мира австрийцем Себастьяном Офнером, которому вы проиграли в прошлый четверг в четвертьфинале турнира в Женеве. Что не получилось в тот раз?

— Ментально я был не в лучшей кондиции, но, надеюсь, что здесь все будет иначе. Мы поговорим с командой, каким образом Офнер создавал мне неприятности, за счет чего выигрывал мячи. Но я не хочу привязываться к тому, что было там. Сейчас новый турнир, проходящий в иных условиях. У нас часто соперники встречаются друг с другом две недели подряд. И далеко не всегда тот, кто побеждает сначала, выигрывает второй матч.