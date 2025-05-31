ГУАД расторгает контракт на ремонт Борского моста из-за остановки работ

Главное управление автомобильных дорог (ГУАД) Нижегородской области направило ООО «ДСК», занимающемуся ремонтом Борского моста через Волгу, уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке. Об этом сообщили в учреждении 31 мая 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Причиной стала остановка работ на объекте: ни рабочих, ни техники на мосту нет. Кроме того, подрядчик не обслуживает временную схему движения и не реагирует на предписания.

По информации ГУАД, аналогичная ситуация у этого подрядчика сложилась и в других регионах РФ.

Если через 10 дней после получения уведомления «ДСК» не возобновит работы, контракт расторгнут. После этого будут искать нового подрядчика, соответственно сроки завершения ремонта перенесут.

Как писал «Ъ-Приволжье», мост закрыли на капитальный ремонт в марте 2024 года, в декабре там возобновили движение по одной полосе. Полностью завершить ремонт моста подрядчик должен до 28 ноября 2025 года, стоимость контракта составляет 2,4 млрд руб.

За нарушение условий контракта заказчик уже насчитал подрядчику несколько штрафов.

Галина Шамберина