Ремонт старого борского моста в Нижнем Новгороде завершили почти на 50%

Работы по ремонту старого борского моста через Волгу в Нижнем Новгороде выполнили почти на 50%, сообщили в правительстве Нижегородской области 29 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Подрядчик продолжает устройство деформационных швов и демонтаж старого выравнивающего слоя. В пролете 13-17 опор обустраивают монолитный парапет.

В соответствии с графиком, согласованным с ОАО «РЖД», работы в зоне железной дороги совмещенного моста планируют начать в апреле 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», мост закрыли на капитальный ремонт в марте 2024 года, в декабре там возобновили движение по одной полосе.

Полностью завершить ремонт моста подрядчик должен до 28 ноября 2025 года, стоимость контракта составляет 2,4 млрд руб.

Галина Шамберина