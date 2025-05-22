Подрядчику по ремонту Борского моста насчитали более 11 млн рублей штрафов

Главное управление автодорог Нижегородской области (ГУАД) потребовало от ООО «ДСК», ремонтирующего автодорожную часть Борского моста, уплатить 6 млн руб. штрафа. Он начислен за то, что подрядчик по состоянию на апрель не выполнил работ на 84 млн из полученного аванса. Еще 5,5 млн штрафных санкций госзаказчик выставил за то, что дорожно-строительная компания на три месяца просрочила подготовку рабочей документацию по проекту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ООО «ДСК» должно к концу 2025 года завершить ремонт Борского моста, его стоимость по госконтракту составляет 2,4 млрд руб. В апреле сообщалось, что выполнена половина необходимых работ. В 2026 году в областном минтрансе планируют начать ремонт второго Борского моста-дублера, чтобы устранить колейность.

Ранее ГУАД пытался взыскать с подрядной организации 134 млн и 44,7 млн за просрочку с предоставлением документации. Однако суды сочли эти суммы явно несоразмерными нарушениям, уменьшив неустойку до 100 тыс. руб. в обоих случаях.

Иван Сергеев