Российская армия заняла 13 населенных пунктов за неделю

Вооруженные силы (ВС) России в период с 24 по 30 мая взяли под контроль 13 населенных пунктов, сообщили в Минобороны. В операциях участвовали группировки войск «Север», «Юг», «Центр», «Запад» и «Восток».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Из них — семь (Ступочки, Романовка, Старая Николаевка, Гнатовка, Шевченко Первое, Отрадное, Зеленое Поле) в ДНР, четыре (Локня, Владимировка, Беловоды, Константиновка) в Сумской области и два (Строевка, Кондрашовка) в Харьковской области.

О взятии Кондрашовки в Харьковской области Минобороны отчиталось сегодня. Село находится к северу от Купянска. Накануне ВС РФ заняли Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР, а также Строевку в Харьковской области.