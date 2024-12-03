От ворот переворот

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, мотивировав это необходимостью защитить «конституционный порядок и искоренить сторонников Северной Кореи» внутри страны. Неожиданное решение, запрещающее деятельность парламента, партий и независимых СМИ, а также проведение митингов, временно отбросило страну в эпоху военных диктатур прошлого века. Используя опыт генералов, которые приходили к власти в результате переворотов, опирающийся на поддержку армии Юн Сок Ёль во избежание импичмента решил свернуть гражданские свободы, прикрывшись лозунгом «Отечество в опасности». Впрочем, его решение не одобрили ни оппозиция, ни партия власти: они проголосовали в парламенте за отмену военного положения. В стране установилось фактическое двоевластие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После заявлений президента и главкома о введении военного положения армейские подразделения вошли на территорию парламентского комплекса и вступили в столкновение с группой гражданских активистов, пытавшихся им помешать

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images После заявлений президента и главкома о введении военного положения армейские подразделения вошли на территорию парламентского комплекса и вступили в столкновение с группой гражданских активистов, пытавшихся им помешать

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Заявление южнокорейского лидера о наступлении новой суровой реальности для страны, считавшейся одним из образцов демократии в Индо-Тихоокеанском регионе, прозвучало во вторник вечером и стало шоком для более чем 50-миллионной нации.

«Я объявляю военное положение для искоренения сил, симпатизирующих Северной Корее, и защиты конституционного порядка»,— провозгласил в телеобращении президент Юн Сок Ёль.

Как следовало из его заявления, угрозой конституционному строю он счел политику оппозиционной Демократической партии «Тобуро» предыдущего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Попытки оппозиции сместить нескольких прокуроров и ее отказ утвердить в парламенте предложения правительства по бюджету президент расценил как проявление антигосударственной деятельности, якобы играющей на руку властям Северной Кореи.

Никаких доказательств связей своих оппонентов с Пхеньяном глава государства не привел. Однако известно, что партия «Тобуро» занимает не столь жесткую позицию по отношению к Северу и не поддерживает силовое давление на Пхеньян, исключающее возможность диалога.

Вскоре после этого ситуация в Южной Корее начала стремительно обостряться.

Назначенный командующим после введения военного положения начальник штаба сухопутных войск Пак Ан Су объявил о запрете на деятельность Национального собрания, партий и объединений, а также на проведение митингов. Кроме того, был введен государственный контроль за деятельностью СМИ.

Однако, несмотря на заявление о введении жесткой цензуры, южнокорейские СМИ со ссылкой на агентство «Ренхап» все же успели сообщить о том, что ввести военное положение южнокорейскому лидеру посоветовал министр обороны Ким Ён Хён. По информации «Ренхап», предложение главы военного ведомства обсуждалось на состоявшемся в ночь на вторник экстренном совещании высшего политического и военного руководства в президентском Голубом дворце. Тогда, судя по всему, и был согласован план дальнейших действий.

После заявлений президента и главкома военные заблокировали вход и выход из здания Национального собрания и вошли на территорию парламентского комплекса, где вступили в столкновение с большой группой гражданских активистов, пытавшихся им помешать. Военные тут же стали спешно устанавливать заграждения на подступах к парламенту, пропуская внутрь лишь депутатов, административный персонал и аккредитованных сотрудников СМИ.

На фоне введения военного положения вечером на улицах Сеула появилась армейская техника, ее несколько колонн направились в сторону здания Национальной ассамблеи, к которому пыталась прорваться толпа протестующих.

Еще больший драматизм ситуации придало то обстоятельство, что решение президента и его окружения не поддержала не только оппозиция, но и имеющая большинство в парламенте правящая партия «Гражданская сила».

Лидер партии власти Хан Дон Хук назвал объявление президентом военного положения ошибкой. В свою очередь, оппозиция обвинила главу государства в нарушении конституции и потребовала немедленно поставить на голосование вопрос об отмене его решения. Конституция Республики Корея разрешает президенту вводить военное положение «при угрозе внутренней безопасности, связанной с крупномасштабными беспорядками, которые правительство не может подавить обычными методами». Другими причинами также могут стать «нападение или угроза нападения на страну, террористические акты и природные катастрофы, угрожающие национальной безопасности». При этом, согласно Основному закону, военное положение вступает в силу только после одобрения парламентом.

Между тем в ходе состоявшегося во вторник вечером голосования Национальное собрание проголосовало против военного положения. Вскоре после этого появились сообщения о том, что армейские подразделения покидают территорию парламентского комплекса. При этом тысячи людей продолжали до ночи оставаться у стен парламента.

Ситуация в Сеуле, менявшаяся с калейдоскопической скоростью, к концу вторника позволила сделать вывод: попытка классического южнокорейского переворота и введения военного положения, практиковавшаяся в годы холодной войны, на сей раз провалилась. В условиях конфликта между двумя ветвями власти Южную Корею наверняка ждут новые потрясения. Ведущая оппозиционная партия уже потребовала привлечь президента к ответственности. В условиях Южной Кореи, где многие национальные лидеры оказывались на скамье подсудимых, это может означать не только отставку пока еще действующего президента, но и его уголовное преследование.

“Ъ” продолжает следить за развитием событий.

Сергей Строкань