Минздрав назвал самые курящие регионы России

Примерно каждый пятый россиянин старше 15 лет (18,5%) курит табак, подсчитало министерство здравоохранения. За год показатель увеличился на 0,2%. При этом в 2019 году доля курящих превышала 23%.

Как передает результаты исследования ТАСС, рейтинг регионов с наибольшей распространенностью курения возглавляет Еврейская автономная область. Там табак потребляет примерно каждый третий житель старше 15 лет (34,38%). За ЕАО расположились Амурская область (28,78%), Бурятия (27,7%), Тыва (27,13%) и Республика Алтай (26,91%).

Наименее курящим регионом, согласно подсчетам Минздрава, стала Чечня (0,2%). Следом идут Ингушетия (6,17%), Кабардино-Балкария (10,31%), Карачаево-Черкесия (11,18%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (11,58%).

Регионы Северного Кавказа также возглавили список по наименьшему числу розничных продаж сигарет и папирос на душу населения. В их числе Чечня (0 тыс. штук), Ингушетия (0 тыс. штук), Дагестан (0,02 тыс.), Кабардино-Балкария (0,05 тыс.) и Северная Осетия (0,06).

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Петр Бузлаев