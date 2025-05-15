Скрипя сердцем

Суммарное экономическое бремя от ишемической болезни сердца, включая инфаркт миокарда, составляет более 2,14 трлн руб., из них на инфаркты миокарда приходится 393 млрд руб., на ишемические инсульты — 487,67 млрд руб. Такие данные представил руководитель Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава Виталий Омельяновский. Он отметил, что для снижения этого бремени следует больше внимания уделять профилактике, доступу к современным технологиям и лекарствам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Гендиректор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения Виталий Омельяновский представил в среду оценку экономического урона, который наносят государству сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Он пояснил, что заболеваемость влечет прежде всего прямые медицинские расходы на амбулаторное лечение, скорую помощь, госпитализацию, реабилитацию и льготное лекарственное обеспечение. Кроме того, инвалидность формирует немедицинские затраты. Это в том числе выплаты по временной нетрудоспособности и другие меры социальной поддержки, финансируемые государством. Наконец, смертность от ССЗ — это прямые экономические потери, в первую очередь для ВВП страны.

По данным Виталия Омельяновского, суммарное экономическое бремя от ишемической болезни сердца, включая инфаркт миокарда, составляет более 2,14 трлн руб.: медицинские затраты — 185,6 млрд руб., социальные затраты — 92,4 млрд руб., затраты в связи с утратой производительности — 1,87 трлн руб.

Суммарное экономическое бремя от инфаркта миокарда составляет 393 млрд руб.: медицинские затраты — 43,42 млрд руб., социальные затраты — 6,45 млрд руб., затраты в связи с утратой производительности — 343,15 млрд руб. Суммарное экономическое бремя от ишемического инсульта составляет 487,67 млрд руб.: медицинские затраты — 101,37 млрд руб., социальные затраты — 9 млрд руб., затраты в связи с утратой производительности — 377,31 млрд руб.

Факторами риска развития ССЗ Виталий Омельяновский назвал гипертонию, высокий уровень холестерина (дислипидемия), диабет, курение, избыточный вес, низкую физическую активность. На часть из них, подчеркнул он, можно влиять поведенчески, на часть — медикаментозно: «Мы можем просчитать, как каждый из этих факторов влияет, например, на смертность, существенно снизить бремя болезни и профилактировать наступление тяжелых осложнений». Для наглядности он представил расчеты ущерба для ВВП, вызванного повышенным уровнем «плохого холестерина» (см. таблицу).

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«К сожалению, готовность систем — не только нашей, но и многих других стран — инвестировать в долгосрочные эффекты остается невысокой,— отмечает господин Омельяновский.— Мы слишком часто фокусируемся на краткосрочных расходах, забывая, что профилактика, доступ к современным технологиям и лекарствам — это инвестиции, которые окупаются».

Заместитель гендиректора по научно-аналитической работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии имени академика Чазова» Минздрава России Нана Погосова сослалась на данные эпидемиологических исследований, согласно которым нарушения липидного обмена, то есть высокий уровень холестерина, выявляются у 60–65% взрослого населения. Около трети таких пациентов имеют повышенный уровень триглицеридов — еще один важный, но недооцененный, по ее словам, фактор риска.

«Даже при проведении диспансеризации и профилактических осмотров мы выявляем группы людей без клинически выраженных заболеваний, но с уже нарушенным липидным обменом. Это формально здоровые люди, но они уже находятся в зоне риска и нуждаются в раннем вмешательстве. Если ничего не делать, через несколько лет они пополнят ряды пациентов с серьезными сердечно-сосудистыми проблемами»,— пояснила она.

Прежде всего важно обеспечить доступ пациентов к наиболее эффективным препаратам для контроля липидного обмена — это препараты из группы ингибиторов PCSK9, так называемые кумабы, говорит Нана Погосова. «К сожалению, не все препараты этой группы входят в список льготного обеспечения. Мы последовательно выступаем за их включение, а также за обеспечение доступа к другим важным средствам, в частности препаратам омега-3 жирных кислот, которые эффективны при гипертриглицеридемии. Особенно важно это для пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями почек, что нередко осложняет течение ишемической болезни сердца и диабета, повышая риски и летальность. Да, это потребует дополнительных расходов. Но это инвестиции, а не траты. Мы можем рассчитать: если вложить определенную сумму в расширение льготного обеспечения, какую экономию это даст за счет снижения количества инфарктов, инсультов, госпитализаций и смертей»,— отмечает она.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев поддерживает идею включить в льготное лекарственное обеспечение всех препаратов, предусмотренных действующими клиническими рекомендациями, их исполнение должны контролировать Минздрав и страховые компании. Отдельное внимание, по его мнению, следует уделить выявлению пациентов с дислипидемией в ходе диспансеризаций и профилактических осмотров, особенно в трудовых коллективах, кроме того, необходимо активно работать с молодежью в соцсетях, объясняя риски, связанные с повышенным холестерином, и мотивируя следить за своим здоровьем и здоровьем родителей и близких родственников, «только такой подход позволит реально снизить смертность и сохранить здоровье миллионов россиян».

Материал был обновлен в 9:00. Эксперт Омельяновский был ошибочно назван Владимиром вместо Виталия.

Наталья Костарнова