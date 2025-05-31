«Роснефть» в первом квартале нарастила чистую прибыль на 7,6%

Чистая прибыль «Роснефти» (MOEX: ROSN) по МСФО по итогам первого квартала 2025 года составила 170 млрд руб., что на 7,6% больше, чем в четвертом квартале прошлого года. При этом год к году показатель сократился на 58%.

В сообщении компании указано, что выручка компании в период с января по март 2024 сократилась на 8,5%, до 2,28 трлн руб. EBITDA в первом квартале сократилась до 598 млрд руб. (-15,5%), маржа EBITDA — 26%.

Показатель добычи углеводородов составил 44,6 млн тонн (-5,3%), газа — 20,2 млрд куб. м. (-14,8%). Объем переработки нефти сократилась на 2%, до 19,5 млн тонн. На внутреннем рынке «Роснефть» реализовала 9,8 млн тонн нефтепродуктов, на товарно-сырьевой бирже — 2,2 млн тонн.

«В отчетном периоде компания работала в условиях дальнейшего ухудшения макроконъюнктуры, включая снижение цены российской нефти Urals и расширение дисконтов, новые санкционные ограничения, а также укрепление рубля»,— сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Господин Сечин добавил, что Банк России определяет курс национальной валюты, не учитывая экономические условия работы «Роснефти». По его словам, из-за этого компания несет дополнительные издержки.