Трамп: Израиль и «Хамас» вскоре заключат соглашение о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и «Хамасом» вскоре будет заключено. Об этом американский лидер заявил журналистам в Овальном кабинете. По его словам, о сделке может быть объявлено в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / Reuters Фото: Ken Cedeno / Reuters

«Они бы предпочли заключить сделку. И, думаю, это может произойти в не столь отдаленном будущем»,— сказал господин Трамп журналистам (цитата по ТАСС).

29 мая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила журналистам, что Израиль одобрил план спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. На тот момент «Хамас» еще не дал согласия на условия плана, указывала она.

В четверг телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что получил проект соглашения о прекращении огня. По данным телеканала, план спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа предполагает, что Вашингтон, Каир и Доха будут обеспечивать соблюдение режима прекращения огня в течение 60 дней с момента заключения соглашения. Они же выступят гарантами в случае его продления.

План Стива Уиткоффа также предусматривает немедленное прекращение огня в анклаве на 60 дней, освобождение десяти живых заложников и возвращение останков 18 погибших заложников в два этапа в течение первой недели реализации сделки. Переговоры о постоянном прекращении огня начнутся в первый день после вступления договоренностей в силу. На десятый день «Хамас» предоставит полный список всех заключенных. Предполагается, что сразу после того, как «Хамас» согласится с условиями, в анклав будет доставлена гуманитарная помощь.

Что пишут зарубежные СМИ о переговорах Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая