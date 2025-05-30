Зарубежные СМИ: Как идут переговоры Израиля и «Хамаса»?

«Хамас» отвергает предложение США по перемирию и обмену заложниками с Израилем. Об этом BBC сообщил неназванный высокопоставленный представитель группировки. Вечером 29 мая в Вашингтоне заявили, что Иерусалим поддерживает мирный план, разработанный спецпосланником США Стив Уиткофф. Соглашение предполагает прекращение огня на два месяца и освобождение 1 тыс. палестинских заключенных. Большая часть задержана в Газе после 7 октября 2023 года. Взамен «Хамас» должен освободить 10 человек и передать тела 18 погибших. При этом в группировке заявляют, что проект не включает главное требование — полное прекращение войны. Поэтому, по данным BBC, соглашение будет отклонено. О ходе переговоров рассуждают зарубежные СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen / Reuters Фото: Amir Cohen / Reuters

The Times of Israel публикует полный текст предложения США по прекращению огня в Газе. План включает 60-дневную паузу в боевых действиях и поэтапное освобождение заложников и заключенных, а также свободный доступ гуманитарной помощи под эгидой ООН и Красного Полумесяца. Гарантами выступают США, Египет и Катар. Спецпосланник Стив Уиткофф должен лично возглавить переговоры о постоянном прекращении огня. По задумке США, они стартуют с первого дня перемирия. Стороны должны договориться за эти два месяца, а, если этого не произойдет, режим прекращения огня могут продлить.

С ключевыми параметрами «Хамас» согласен, но настаивает на трех условиях, сообщает CNN. Во-первых, США должны гарантировать, что боевые действия не возобновятся. Во-вторых, гуманитарная помощь должна идти только через каналы ООН. В-третьих, израильская армия обязана отступить на позиции, которые занимала до 2 марта. Собеседник телеканала добавил, что предыдущие переговоры с посредниками создавали у группировки совсем другие ожидания. Новая же редакция документа воспринимается как полностью произраильская.

The New York Times отмечает, что многое будет зависеть от внешнего давления на стороны. Международное сообщество все менее терпимо к действиям Израиля в Газе. Германия, Великобритания, Канада и Франция выражают недовольство ростом числа жертв и расширением операций. На этом фоне даже президент США Дональд Трамп, который поддерживал Нетаньяху, начал склонять Израиль к перемирию. В январе стороны уже согласовали многоэтапный план, но в марте Иерусалим прервал мирный процесс, сославшись на тупик в переговорах.

Между сторонами остаются принципиальные разногласия, поясняет Reuters. Именно они приводили к срывам переговоров в прошлом. Израиль требует полного разоружения «Хамас» и освобождения всех заложников. Палестинская группировка отказывается сдавать оружие и требует вывода войск.

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