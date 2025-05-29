«Аль-Арабия»: гарантами прекращения огня в Газе выступят США, Египет и Катар

План Стива Уиткоффа по Газе предполагает, что обеспечивать соблюдение режима прекращения огня между Израилем и «Хамасом» будут США, Египет и Катар. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на проект соглашения.

По данным телеканала, план спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа предполагает, что Вашингтон Каир и Доха будут обеспечивать соблюдение режима прекращения огня в течение 60 дней с момента заключения соглашения. Они же выступят гарантами в случае его продления.

План Стива Уиткоффа также предусматривает немедленное прекращение огня в анклаве на 60 дней, освобождение 10 живых заложников и возвращение останков 18 погибших заложников в два этапа в течение первой недели реализации сделки. Переговоры о постоянном прекращении огня начнутся в первый день прекращения огня. На десятый день «Хамас» предоставит полный список всех заключенных. Предполагается, что сразу после того, как «Хамас» согласится с условиями, в анклав будет доставлена гуманитарная помощь.

Анастасия Домбицкая