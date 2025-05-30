Посольство ответило на сообщения о планах Британии нанять хакеров для борьбы с РФ

Планы Великобритании по «развитию кибероружия» угрожают милитаризацией информационного пространства с прицелом на России, заявили в российском посольстве в Лондоне. Накануне британские СМИ сообщили о планах Минобороны выделить более 1 млрд фунтов стерлингов на искусственный интеллект и команду хакеров, которые будут бороться в том числе с Россией.

«Озвученные 29 мая британским Минобороны "амбициозные" планы в сфере ИКТ показали, что в Лондоне готовы поднимать ставки в борьбе с мифической "российской угрозой"»,— сказано в комментарии российского посольства «РИА Новости». В посольстве считают, что таким образом Великобритания стремится к милитаризации информационного пространства и признает свою роль в «цифровой агрессии» в отношении России.

Речь идет о планах Великобритании создать Кибернетическое и электромагнитное командование. Планируется, что в него будут активно внедрять искусственный интеллект. Все средства будут направлены на борьбу с враждебными государствами. Министр обороны страны Джон Хили назвал таковыми Россию и Китай. По его словам, Великобритания ежедневно подвергается хакерским атакам и их число продолжает увеличиваться.

22 мая Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) обвинил хакерскую группировку Fancy Bear в связях с российскими спецслужбами. По версии NCSC, по их заданию группировка получила доступ примерно к 10 тыс. видеокамер, установленных для отслеживания поставок из Европы на Украину.

Екатерина Отрашкевич