Минобороны Великобритании потратит 1 млрд фунтов на подразделения хакеров

Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил, что военные потратят более £1 млрд на искусственный интеллект (ИИ) и команду хакеров для борьбы с враждебными государствами, такими как Россия и Китай.

«Мы ежедневно подвергаемся атакам, число которых увеличивается, и это нервный центр вооруженных сил Великобритании, который помогает нам защищаться от этих атак. Клавиатура стала оружием войны»,— сказал Джон Хили на выступлении в городе Коршем в графстве Уилтшир (цитата по The Telegraph).

По его словам, наступательные операции будут проводиться с помощью нового кибернетического и электромагнитного командования, а также модернизированной системы наведения с использованием «паутины уничтожения» с ИИ, которая соединяет военные системы.

Ранее Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) обвинил хакерскую группировку Fancy Bear в получении доступа примерно к 10 тыс. видеокамер, установленных для отслеживания поставок из Европы на Украину. NCSC утверждает, что за группировкой стоят российские спецслужбы.