Британия обвинила РФ во взломе 10 тыс. камер для слежки за поставками ВСУ

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) обвинил хакерскую группировку Fancy Bear в получении доступа примерно к 10 тыс. видеокамер вблизи пограничных переходов, военных объектов и железнодорожных станций. NCSC утверждает, что за группировкой, также известной как APT 28, стоят российские спецслужбы. Камеры, к которым хакеры получили доступ, установлены для отслеживания поставок из Европы на Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alina Smutko / Reuters Фото: Alina Smutko / Reuters

«Участники также использовали технику муниципальных служб, такую как дорожные камеры»,— сказано в докладе NCSC.

По данным центра, 81% камер находится на территории Украины, почти 10% — в Румынии, 4% — в Польше, 2,8% — в Венгрии и 1,7% — в Словакии. Помимо этого, NCSC обвиняет хакеров в рассылке фишинговых писем, содержащих ложную информацию и порнографические материалы, следует из доклада.

Екатерина Отрашкевич