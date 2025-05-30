Номер с видом на лето

Летнее размещение в отелях и апартаментах в России будет обходиться до 15% дороже, чем годом ранее. Цены растут из-за увеличения себестоимости услуг, несмотря на ограниченный спрос. Часть гостей российские отельеры в этом году потеряли из-за конкуренции с зарубежными направлениями и снижения интереса к отдыху в Краснодарском крае. На фоне растущей стоимости отдыха туристы все чаще бронируют апартаменты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах на предстоящее лето составляет 6,3 тыс. руб., подсчитали в «Островке»: год к году показатель вырос на 15%. В «Яндекс Путешествиях» увеличение оценивают в 12%, до 8,5 тыс. руб. в месяц. В OneTwoTrip отмечают, что в отелях категории «три звезды» средняя стоимость проданной ночи за год увеличилась на 10,3%, до 6,8 тыс. руб. В сегменте «четыре звезды» рост оказался незначительным — 2,6% год к году, до 12 тыс. руб. за ночь.

Наиболее востребованным направлением по числу гостиничных бронирований на лето, согласно «Островку», стал Санкт-Петербург. Средняя стоимость ночи в городе выросла на 17%, до 6,6 тыс. руб.

В Москве прирост составил 13%, до 6 тыс. руб.

В Сочи прирост составил 15%, до 6,6 тыс. руб.

Самой высокой среди десяти наиболее популярных городов средняя стоимость ночи стала в Зеленоградске Калининградской области, достигнув 10 тыс. руб. Год к году это значение выросло на 17%.

Стоимость размещения повышается на фоне сдержанного увеличения спроса. Согласно «Островку», доля российских направлений в общей структуре бронирований размещения на лето за год сократилась на четыре процентных пункта, до 84%. В «Алеане» отмечают, что внутренние направления без учета Краснодарского края показывают на лето рост спроса на 14% год к году. При этом интерес к основному региону летнего отдыха, формирующему 44% продаж туроператора, сократился.

Анапа потеряла 65–70% спроса, Сочи и Геленджик — в пределах 20%.

Схожую картину зафиксировал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Совокупный объем летних внутренних бронирований, по его словам, показывает снижение, если учитывать в расчетах Краснодарский край. Согласно «Островку», Анапа и Геленджик в этом году выпали из числа наиболее востребованных внутренних направлений летнего отдыха. Снижение интереса к ключевым внутренним курортам — не единственная проблема российских отельеров. Они также сталкиваются с ростом конкуренции со стороны зарубежных направлений (см. “Ъ” от 29 мая).

Руководитель департамента продаж группы «Мантера» Екатерина Харджиева не ждет увеличения летней загрузки в прибрежном кластере Сочи из-за общего тренда на снижение спроса. В среднем по сети тарифы за год увеличились на 10–20%. Это обусловлено в том числе растущей себестоимостью услуг, говорит эксперт. Коммерческий директор «Васта Отель Менеджмент» Лусине Гуршудян отмечает, что сейчас темпы бронирования совпадают с прошлогодними. Тарифы компании увеличились в среднем на 20% за счет себестоимости. «Для снижения пока не было предпосылок»,— говорит она.

Руководитель отдела управления доходностью Zont Hotel Group Огсен Макарян называет увеличение загрузки городских отелей незначительным в контексте высокой базы прошлого года. Но показатели варьируются, в некоторых объектах речь о двукратном увеличении числа бронирований, говорит он. Доходность на номер в летний период, по оценкам эксперта, в этом году вырастет на 10–15%. Партнер NF Group Ольга Широкова ждет, что на рынках Москвы и Санкт-Петербурга загрузка отелей предстоящим летом сохранится на уровне прошлого года, когда она составила 81%. В Azimut Hotels также рассчитывают, что средний уровень заполняемости по сети летом достигнет 80%. Прогноз Cosmos Hotel Group — 85–87%.

При этом в условиях растущих цен путешественники чаще выбирают альтернативный формат размещения.

Согласно «Островку», доля апартаментов в общей структуре бронирований на лето за год увеличилась на два процентных пункта, до 30%. В OneTwoTrip долю апартаментов, гостевых домов и других объектов размещения «без звезд» оценивают в 35% от общего объема продаж. Средняя стоимость ночи, по данным сервиса, в сегменте выросла на 12,1%, до 6,5 тыс. руб. в сутки. В «Авито Путешествиях» отмечают рост числа бронирований квартир на лето на 65% год к году. Наиболее выраженной эта динамика, по данным сервиса, оказалась в Крыму, Нижегородской области и Ставропольском крае.

Александра Мерцалова