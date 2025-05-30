Углю пришли на помощь

Предприятия угольной промышленности получат дополнительную финансовую поддержку, которая поможет им сохранить стабильность и продолжить развитие в сложной для отрасли экономической обстановке. Соответствующие меры, как финансовые и фискальные, так и логистические, утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Угольщики приветствуют решение властей, но некоторые из них говорят, что отрасль вряд ли выживет без существенной трансформации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Угольная отрасль приветствует новые меры поддержки

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Угольная отрасль приветствует новые меры поддержки

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Угольный сектор получит дополнительную финансовую поддержку, следует из постановления правительства РФ о мерах поддержки угольной отрасли, утвержденного Михаилом Мишустиным 29 мая по итогам совещания, посвященного проблемам отрасли. На заседании было одобрено несколько предложений, большинство из которых были уже изложены и даже одобрены президентом РФ Владимиром Путиным (см. “Ъ” от 14 мая).

Предприятиям угольной промышленности будет предоставлена отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря. Если потребуется, подкомиссия может рассмотреть вопрос о продлении этой меры на более длительный срок (см. “Ъ” от 19 марта).

Для угольных компаний с высокой кредитной нагрузкой рекомендовано предоставление возможности для пересмотра условий кредитных обязательств.

Угольным компаниям будут предоставлены адресные субсидии для частичной компенсации затрат на логистику при экспорте угля на дальние расстояния

Кроме того, будет предоставлена компенсация в размере 12,8% от тарифа на экспортные перевозки угля в северо-западном и южном направлениях для сибирских угольных компаний. Список этих компаний будет составлен Минэнерго и утвержден подкомиссией. Логистические субсидии, впрочем, были уже раскритикованы Минтрансом, писал ранее “Ъ” (см. “Ъ” от 21 мая).

Из новых мер — программы рефинансирования компаний из угольной индустрии, включая меры поддержки основных акционеров, ограничения на распределение прибыли в виде дивидендов, повышение зарплаты руководящему персоналу, а также стратегии для минимизации расходов. Кроме того, Минфин и Минэнерго, ответственные за исполнение мер поддержки, должны до 5 июня разработать и утвердить критерии, по которым будут рассматриваться заявки на государственную поддержку угольных компаний.

Дивиденды никто из угольщиков не платит и так. В целом отрасль приветствует новые меры поддержки.

«Мы поддерживаем решение правительства,— говорит генеральный директор компании "Русский уголь" Владимир Коротин.— Сейчас угольная отрасль, особенно производители энергетических углей, переживает острейший кризис со времен 1990-х годов. На кону сохранение тысяч рабочих мест в десятке регионов России, прежде всего в Сибирском федеральном округе (СФО)». Ключевыми проблемами отрасли, отмечает господин Коротин, являются объемы вывоза угля в восточном направлении из регионов СФО, а также критическая для производителей стоимость его транспортировки по железной дороге и перевалки в портах. «Сейчас затраты на логистику делают нерентабельным экспорт энергетического угля,— констатирует он.— От экспорта угля зависят налоговые поступления нескольких регионов, а это прежде всего социальные программы, дороги, инфраструктура, зарплаты бюджетникам. В такой ситуации отрасли и угледобывающим регионам жизненно необходима господдержка».

В группе «Сибантрацит» также считают, что разработанные меры помогут всей отрасли стать сильнее в конкурентной борьбе на международных рынках и вместе с тем усилят позиции каждой из компаний. «Многие предприятия угольной отрасли сейчас обременены огромными долгами, находятся на грани банкротства, и крайне важным для них является принятое сегодня решение дать им возможность реструктуризировать кредитную задолженность»,— отмечают в «Сибантраците». По оценкам экспертов, более 50% компаний отрасли сегодня убыточны (см. “Ъ” от 31 января).

Но некоторые собеседники “Ъ” считают, что одни меры поддержки не дадут импульс развития угольной отрасли.

«Меры поддержки позволят избежать катастрофы в угольной отрасли, но уже сейчас ясно, что мы становимся свидетелями естественной эволюции угольной отрасли: из поставщика дешевого, низкоконкурентного энергетического угля российский углепром должен трансформироваться в крупнейшего поставщика высококачественных металлургических углей — пылеугольного топлива, антрацита и коксующегося угля,— рассуждает собеседник “Ъ” в угольной отрасли.— Это даст больший эффект экономике России, чем продолжение наращивания экспорта энергетического угля». Что касается снижения объема отгрузки через порты, то катастрофы здесь нет, полагает он: «Живая конкуренция приведет к оздоровлению стивидорного рынка и закрытию перевалки угля на неприспособленных для этого терминалах — большая часть перевалки будет сконцентрирована в специализированных угольных портах».

По величине затрат на добычу Россия — в середине спектра кривой себестоимости среди ведущих угольных стран-экспортеров, отмечает партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. «Это оставляет надежду, что при правильной поддержке отрасли она еще несколько десятилетий может быть конкурентной и приносить стране валютную выручку»,— говорит он. В краткосрочной перспективе, по мнению господина Котова, поддержку может оказать и снижение курса рубля — это существенно улучшает экономику поставок угля на экспорт даже при сохранении текущих уровней цен ($62,7–94,7 за тонну энергетического угля жирностью 5000 ккал в зависимости от порта). А при радикальном сокращении экспорта угля сальдо внешнеторгового баланса страны может сократиться на 40%, предостерегает эксперт.

Полина Трифонова