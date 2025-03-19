Дан углю приказ на запад

Как стало известно “Ъ”, одним из ключевых пунктов программы поддержки угольной отрасли, находящейся в затяжном кризисе, может стать разворот экспорта на южные и западные направления. Предполагаемый объем субсидирования на эти цели составляет 100 млрд руб. Кроме того, добывающие компании могут получить отсрочку по страховым платежам и налогам, а также претендовать на субсидирование ставки по кредитам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Одним из ключевых пунктов антикризисной программы для угольной отрасли может стать стимулирование перевозок на южные и западные порты. Об этом рассказали источники “Ъ” на рынке и собеседники, знакомые с обсуждением. О представлении программы главой Минэнерго Сергеем Цивилевым министерство сообщило 18 марта, отметив, что основные задачи — сохранить объемы экспорта угля и привлечь инвестиции для стабильной добычи.

Текущая динамка, говорят собеседники “Ъ”, может привести к сокращению добычи угля в 2025 году на 39 млн тонн, до 399,6 млн тонн, а экспорта — на 29,4 млн тонн, до 166,5 млн тонн. В базовом сценарии эти показатели должны быть на уровне 438,3 млн и 199,4 млн тонн.

По словам собеседников “Ъ”, для стимулирования перевозок угля на северо-запад может быть предусмотрено 73 млрд руб. субсидий, в том числе 25,4 млрд руб. из бюджета. Для южного направления предполагается выделение 28 млрд руб., включая 9,5 млрд руб. из бюджета.

Перевозка каменного угля на экспорт в январе—феврале 2025 года выросла на 3,8% год к году, по данным РЖД. Большая часть (89%) угля вывезена через порты. Из них 52% пришлось на порты Дальнего Востока, 14% — на южные порты, 23% — на северо-западные. Больше всего — в два раза год к году — выросли перевозки в направлении портов юга. Перевозки в дальневосточные порты увеличились на 2,2%, в порты северо-запада — сократились на 14,7%.

Исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко отмечает, что пути на восток перегружены и, чтобы быть конкурентоспособными на рынке Азии, где сильны Австралия, Индонезия, Китай и Индия, угольщикам приходится давать скидки и добиваться снижения тарифа. Потенциальные покупатели на западном и южном направлениях есть. Начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев говорит, что Сербия, Турция, балканские государства закупают уголь из РФ, несмотря на санкции, а страны Ближнего Востока и Северной Африки практически не имеют альтернативы российскому углю по качеству и цене.

Проработка вопроса увязки объема перевозок угля на восток с перевозкой на запад из Новосибирской области есть среди мер, обозначенных Минтрансом в плане мероприятий по восстановлению погрузки (есть у “Ъ”). В ОАО РЖД сообщили “Ъ”, что для сбалансированной загрузки инфраструктуры и создания условий для дополнительного вывоза грузов по лимитирующим направлениям компания считает целесообразным увязать поставки угля из Новосибирской области на восток с объемом поставок на запад. «Этот механизм хорошо зарекомендовал себя в прежние периоды при отправке угля из Кузбасса»,— подчеркнули в компании. “Ъ” направил вопросы в Минэнерго, Минтранс, Минпромторг. Опрошенные угольные компании комментарии не предоставили.

По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), цены на уголь корректируются более года и на середину марта 2025-го вернулись к уровням начала 2021 года. Средний нетбэк в 2024 году для Кузбасса, по расчетам ЦЦИ, находился ниже себестоимости для всех марок энергетического угля, а с 2025 года — и для металлургических марок ГЖ. Доходность поставок угля на запад, на юг и на восток сейчас выровнялась за счет снижения затрат на логистику и перевалку в южном и западном направлениях, но остается ниже себестоимости. Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что цены на западном направлении остаются ниже: уголь 6000 ккал на CIF ARA стоит около $60 за тонну против $86 за тонну на FOB Дальний Восток.

Программа для угольной отрасли предполагает и финансовые послабления. В частности, предлагается предоставить угольщикам отсрочки по страховым платежам и по уплате налогов. Первая мера сроком на год может дать отрасли 26 млрд руб., вторая при сроке от четырех до шести месяцев — 12 млрд руб. В угольной отрасли нагрузка по страхованию повышенная, и беспроцентные отсрочки могли бы ее снизить, но инструментария предоставления таких отсрочек нет, говорит заместитель главы СК «Двадцать первый век» Дмитрий Смирнов. Угольным компаниям также предлагают компенсировать две трети ключевой ставки по инвестиционным кредитам, что позволило бы снизить процентные платежи с 15,6 млрд до 5,2 млрд руб. за 2025 год. По имеющимся у “Ъ” данным, инвестиции в отрасли на сегодня запланированы в объеме 200 млрд руб. на 2025 год, что на 19% ниже, чем в 2024 году.

Собеседники “Ъ”, впрочем, сомневаются, что разворот экспорта и финансовые послабления решат глубинные проблемы отрасли. Аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина говорит, что в интересах экономики РФ не наращивание добычи и экспорта угля любой ценой. По ее мнению, необходим переход к управляемому сжатию отрасли через закрытие неэффективных производств в соответствии с долгосрочным прогнозом спроса на мировом рынке и возможностями российской транспортной системы.

Полина Трифонова, Наталья Скорлыгина, Юлия Пославская