Макрон призвал Китай не допустить присутствия КНДР в Европе

Североатлантический альянс на будет вмешиваться в дела Азии, если Китай позаботится о том, чтобы КНДР не вмешивалась в дела Европы. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Edgar Su / Reuters Фото: Edgar Su / Reuters

«В течение последних лет я возражал против того, чтобы НАТО играла какую-либо роль в Азии,— сказал господин Макрон (цитата по ТАСС).— Но то, что происходит с Северной Кореей, действующей вместе с Россией на европейской земле,— это большой вопрос для всех нас. И именно поэтому, если Китай не хочет, чтобы НАТО участвовала в делах Юго-Восточной Азии или Азии, он должен не допустить, чтобы (силы.— "Ъ") КНДР были задействованы на европейской территории».

Ранее в Минобороны РФ признали, что военнослужащие КНДР принимали участие в операции по освобождению Курской области. Начальник Генштаба армии России Валерий Герасимов особо отметил помощь КНДР в действиях против украинской армии. Посол России в КНДР Александр Мацегора 9 мая сообщил, что в Курской области установят памятники северокорейским военнослужащим, которые участвовали в освобождении территорий региона от ВСУ.

Организуемый Сингапуром форум «Диалог Шангри-Ла» ежегодно собирает министров обороны, военачальников, руководителей спецслужб, политиков, дипломатов и экспертов из десятков стран мира. На форуме обсуждаются проблемы безопасности и развития в Азии.

Анастасия Домбицкая