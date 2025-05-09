В Курской области возведут памятники военнослужащим КНДР

Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что в Курской области установят памятники северокорейским военнослужащим, которые участвовали в освобождении территорий региона от Вооруженных сил Украины.

«Восстановленные улицы и площади будут названы их именами, именами тех, чей подвиг навсегда останется в благодарной памяти и в сердцах народа России»,— сказал господин Мацегора во время встречи с министром иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи и другими представителями властей страны (цитата по ЦТАК).

Об освобождении Курской области президенту России Владимиру Путину доложили 26 апреля. Начальник Генштаба армии России Валерий Герасимов особо отметил помощь КНДР в действиях против украинской армии. Господин Путин лично поблагодарил главу КНДР Ким Чен Ына за помощь корейских военнослужащих в боях в Курской области. Ким Чен Ын заявил, что в Пхеньяне в честь военнослужащих, отправленных в Курскую область, воздвигнут памятник.