Минобороны России впервые заявило об участии военнослужащих КНДР в СВО

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов отметил вклад военнослужащих КНДР в освобождение Курской области от вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким образом Министерство обороны России впервые признало факт участия солдат Корейской народной армии в операции.

«Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими в ходе отражения украинского вторжения, показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм»,— доложил господин Герасимов президенту России Владимиру Путину (цитата по сайту Кремля).

В 2024 году Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предполагает оказание военной помощи в случае нападения на одну из сторон.

Во время доклада Валерий Герасимов сообщил о полном освобождении Курской области от ВСУ. Последним освобожденным от украинской армии населенным пунктом региона стал Горналь. Бои в Курской области велись с 6 августа 2024 года.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Елизавета Шмакова