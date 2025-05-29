Глава Татарстана будет избран 14 сентября в рамках единого дня голосования. Проект постановления о проведении выборов одобрен на заседании комитета Госсовета Республики Татарстан по государственному строительству. Окончательное решение примут на ближайшем заседании парламента. Об этом сообщает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 14 сентября 2025 года в Татарстане выберут раиса республики

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ 14 сентября 2025 года в Татарстане выберут раиса республики

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Председатель профильного комитета Альберт Хабибуллин сообщил, что, согласно законодательству, голосование состоится во второе воскресенье сентября, когда истекает срок полномочий действующего раиса.

Также господин Хабибуллин добавил, что, согласно Конституции республики, Госсовет РТ должен принять решение о назначении выборов в период с 5 по 15 июня — за 90–100 дней до дня голосования.

В единый день голосования жители региона выберут не только раиса республики, но и более 7,5 тыс. депутатов местных советов, а также одного депутата Госсовета Татарстана.

Артём Дергунов