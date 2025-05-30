Reuters: убытки компаний по всему миру из-за пошлин США превысили $34 млрд

Компании по всему миру потеряли более $34 млрд после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин. Убытки связаны с повышенными издержками и более низкими продажами. Подсчеты приводит Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

Агентство проанализировало деятельность 32 компаний из индекса S&P 500, трех компаний из Stoxx 600, а также 21 компании из Nikkei 225. Из-за непредсказуемой торговой политики Дональда Трампа большинство компаний не могут точно оценить свои убытки, пишет Reuters.

По крайней мере 42 компании сократили сумму прибыли в своих прогнозах. Еще 16 отозвали отчеты или перенесли дату публикации. Так, Walmart отказалась предоставить квартальный прогноз прибыли и заявила, что поднимет цены на товары. Volvo не будет предоставлять прогнозы о прибыли ближайшие два года. United Airlines подготовила два разных отчета. В авиакомпании пояснили, что предсказать макроэкономическую ситуацию в этом году невозможно.

В Белом доме заявляли, что торговые пошлины принесли американской экономике $50–60 млрд дохода. 28 мая Федеральный суд по международной торговле США признал незаконными пошлины американского президента, введенные в отношении КНР, Канады и Мексики. Позднее Апелляционный суд США оспорил решение. В документе сказано, что тарифы в отношении иностранной продукции продолжат действовать.

Подробности — в материале «Ъ» «Торговой войне закон писан».

Елизавета Шмакова