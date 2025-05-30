Белый дом: пошлины Трампа принесли экономике США не менее $50 млрд дохода

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет заявил, что введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины принесли американской экономике $50-60 млрд дохода.

«Все работает ровно так, как мы предполагали, и мы очень довольны сегодняшним решением [апелляционного суда о восстановлении пошлин — “Ъ”)»,— сказал господин Хассет в интервью телеканалу Fox News.

Глава совета убежден, что Федеральный суд США по делам международной торговли заблокировал пошлины Дональда Трампа, чтобы «помешать заключению торговых сделок» с другими странами.

28 мая Федеральный суд по международной торговле США признал незаконными пошлины американского президента, введенные в отношении товаров из КНР, Канады и Мексики. Позже Апелляционный суд США оспорил решение Федерального суда по международной торговле. В документе сказано, что тарифы в отношении иностранной продукции продолжат действовать до вынесения нового решения.

Подробности — в материале «Ъ» «Торговой войне закон писан».