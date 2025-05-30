Людмила Самсонова зашла в четвертый круг

По итогам шестого дня Открытого чемпионата Франции, продолжающегося в Париже, в 1/8 финала этого турнира впервые вышла россиянка Людмила Самсонова, которая уверенно разобралась с украинкой Даяной Ястремской, а вот Карен Хачанов в упорнейшем пятисетовом матче, продолжавшемся более четырех часов, обидно уступил американцу Томми Полу. Из пресс-центра турнира — корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В матче против украинки Даяны Ястремской новичок 1/8 финала Roland Garros Людмила Самсонова (на фото) ни разу не отдала свою подачу

Фото: Clive Brunskill / Getty Images В матче против украинки Даяны Ястремской новичок 1/8 финала Roland Garros Людмила Самсонова (на фото) ни разу не отдала свою подачу

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

«Какая китаянка?» — Людмила Самсонова, которая пришла в пресс-центр Roland Garros после уверенной победы над украинкой Даяной Ястремской в 1/16 финала, сделала вид, будто не понимает, о чем идет речь. То, что 18-я ракетка мира не любит рассуждать о будущих соперницах за два дня до следующего матча, по ее словам, опасаясь заранее накрутить себя психологически, корреспондент “Ъ” на этой неделе уже усвоил. Но не поинтересоваться у Самсоновой о ее мыслях относительно воскресной встречи с седьмой ракеткой мира Чжэн Циньвень, которая в августе прошлого года именно на парижских кортах стала олимпийской чемпионкой, было бы неправильно.

Однако дебютантка четвертого круга Roland Garros оказалась крепким орешком.

«Просто не знаю, что вам ответить»,— сказала она после паузы в полминуты, подняв глаза. Пришлось смириться и задать ей иной вопрос: почему лучший результат в Париже достигнут именно сейчас, лишь с шестой попытки? «Где-то до 20 лет я комфортно чувствовала себя на грунте и умела играть вариативно, но потом стала успешнее выступать на быстрых покрытиях. Сейчас же отдельные игровые элементы, которые мне доводилось менять на протяжении карьеры, сложились в нечто целое. Отсюда пришла уверенность»,— ответила Самсонова, которая набрала отличную форму еще на прошлой неделе, когда дошла до финала на турнире в Страсбурге.

Чжэн Циньвень, которая в трех своих матчах на Roland Garros тоже не отдала ни одной партии, выглядит фаворитом этой пары. Но и для Самсоновой ничего не потеряно, ведь в серии личных встреч с китаянкой она ведет — 3:2. «Когда физически я готова процентов на 80, то могу на равных играть с кем угодно»,— считает россиянка, которая еще ни разу не доходила на турнирах Большого шлема до четвертьфинала и, по ее словам, получила достаточно времени для отдыха перед ответственным матчем.

А в данном случае он был весьма кстати, ведь, по прогнозу синоптиков, эта пятница станет самым жарким днем нынешнего Roland Garros. К 13:00, когда на корт «Симона Матье» вышли Карен Хачанов и Томми Пол, температура воздуха превысила 30 градусов, царил штиль, и было ясно, что в таких условиях одним из ключевых факторов становятся физические кондиции.

Странно, но турнирные пути россиянина и американца, представителей одного поколения, до этого пересекались лишь дважды — в 2022 году в Майами и месяц назад в Мадриде.

Оба раза Пол, не имея глобального преимущества, брал верх в трех партиях. Сейчас для него наступил важный момент. В случае успешного выступления на Roland Garros он может не только вернуться в первую десятку мирового рейтинга, где уже стоял на протяжении пяти недель минувшей зимой, но и подняться на высшее для себя восьмое место.

Лучшим результатом Пола на парижском мейджоре был третий круг. Но сейчас его шансы котировались чуть выше, чем шансы двукратного (2019, 2023) четвертьфиналиста Хачанова, хотя еще в прошлом году было бы наоборот. В итоге соперники выясняли отношения четыре часа и семь минут, а судьбу их противостояния решили всего несколько очков. Одно из них было разыграно на тай-брейке третьей партии при счете 7:6 в пользу Хачанова, когда мяч после удара Пола чиркнул по сетке, но перелетел на другую сторону. В тот момент американца спасли миллиметры.

Уступив тай-брейк, Хачанов не сдавался и взял непростой четвертый сет, в котором первым потерял свою подачу.

Но в пятой партии, уступая 0:2, не реализовал сразу три подряд брейк-пойнта и вскоре позволил американцу оторваться на четыре гейма. Этого Пол не простил. В итоге — 3:6, 6:3, 6:7 (7:9), 6:3, 3:6. Американец вытянул второй подряд матч из пяти партий, хотя суммарно очков больше оказалось у россиянина — 164 против 160.

«Матч был равный и напоминал поединок по армреслингу — кто кого передавит,— сказал Хачанов корреспонденту “Ъ”.— Обиднее всего за третий сет, который стал ключевым. В четвертой партии я немного подсел, почувствовал, что ноги стали медленнее, но все-таки смог сравнять счет. Однако в начале пятой партии Пол оказался немного свежее, хотя даже тогда у меня были шансы».

Пройдя Roland Garros на один круг дальше, чем в прошлом году, Хачанов сохранил место в середине третьего десятка мирового рейтинга и, по идее, в ближайшие недели должен подняться выше. Дело в том, что в середине прошлого сезона у него был заметный спад. Тогда на протяжении трех с лишним месяцев после Roland Garros Хачанов ни разу не выиграл даже два матча подряд, поэтому сейчас практически любой заметный результат пойдет ему в плюс.

Евгений Федяков